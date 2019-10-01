Борьба с «накопленным вредом»

В федеральном экологическом законодательстве появился новый термин – «накопленный вред окружающей среде», введено понятие «воздействие накопленного вреда природе» и соответственно внесены требования по выявлению таких объектов, их оценке и ликвидации. Речь идет о старых свалках и полигонах отходов, нефтешламах и заброшенных нефтегазовых скважинах, а также об отвалах отработанной угольной породы. В Коми хватает такого рода объектов, но ни один из них пока не значится в федеральном реестре, и, стало быть, рассчитывать на федеральную помощь при ликвидации накопленного вреда природе пока не приходится. Об этом состоялся разговор на заседании президиума Госсовета Коми.

Как сообщил председатель парламентского комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василий Смалий, полномочиями по выявлению, оценке и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде наделены органы государственной власти России и органы местного самоуправления. В отдельных случаях, которые должны быть определены правительством страны, этой работой будут заниматься федеральные органы исполнительной власти. С 2017 года Минприроды России ведет государственный реестр объектов накопленного вреда, который формируется на основе заявлений, поступающих от регионов. Сейчас в реестре значится 151 объект, но нет ни одного от Республики Коми.

Между тем включение в госреестр дает возможность получить финансирование из федерального бюджета на работы по ликвидации таких объектов. В частности, с 2019 по 2021 год федералы планируют выделить регионам в виде субсидий на снос несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных для окружающей среды объектов почти 34 миллиарда рублей.

Впрочем, в ходе обсуждения выяснилось, что одна заявка уже была отправлена – на включение в федеральный реестр склада коры в сыктывкарском местечке Лесозавод. Однако она не прошла из-за нехватки ряда документов. В то же время, как отметила специалист столичной мэрии Нина Мингалева, в администрации сомневаются, стоит ли все-таки включать этот склад в указанный перечень. Дело в том, что включить объект в реестр можно, а вот исключить при необходимости будет гораздо сложнее. С большой степенью уверенности можно утверждать, что коры и опилок в чистом виде там уже нет, участок зарастает растительностью. Прорабатывается вопрос, чтобы назвать тело полигона не отвалом древесных отходов, а навалом растительного грунта, который можно успешно использовать при проведении технической и экологической рекультивации, констатировала специалист. Но для верности на следующий год запланирован ряд работ, в частности на участке пробурят несколько скважин, чтобы достать пробы грунта со дна свалки.

Параллельно в мэрии прорабатывают возможность включения в федеральный перечень эжвинской свалки твердых бытовых отходов. Затраты по ее рекультивации будут очень значительными, поэтому требуется федеральная финансовая поддержка.

Картину с объектами накопленного вреда в республике обрисовал замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Шевелев. Специфика Коми такова, что указанные объекты на территории республики практически на сто процентов находятся на землях лесного фонда, то есть на федеральной земле. А субсидии на ликвидацию свалок, полигонов и скважин выделяются только для земель муниципальных образований, по факту – даже поселений. Это создает правовую коллизию: таких огромных денег у региона нет, а претендовать на федеральную помощь не позволяет законодательство.

Как сообщил замминистра, всего выявлено порядка 186 мест несанкционированного размещения отходов в лесном фонде, это примерно 1,6 миллиона кубометров мусора. Объем огромный, одноразово ликвидировать его невозможно.

Причем 60 свалок из этого количества исторически сложившиеся. Десятилетиями в леса свозились твердые бытовые отходы муниципальных образований, и никаких запретительных мер со стороны надзорных органов не принималось, эти свалки воспринимались как норма. К сожалению, сегодня эта ситуация не меняется.

Вторая большая проблема – это скважины: нефтяные, нефтегазовые, водные, которые ни за кем не закреплены. Нефтепользование проводилось давно, затем у владельцев скважин закончилась лицензия, объекты были законсервированы и стали ничьи. Таких скважин порядка двух тысяч, и они могут привести к печальным экологическим последствиям. Например, как рассказал Сергей Шевелев, не так давно в Троицко-Печорском лесничестве была обнаружена заброшенная фонтанирующая скважина. Минимальные работы проведены, сейчас фонтан больше не бьет, но подобных скважин много, и ликвидация каждой обойдется порядка двух миллионов рублей. Для республики это неподъемные траты.

Опасность для хрупкой северной природы несут и горные отвалы, образовавшиеся при разработке каменноугольных месторождений. Накопились огромнейшие запасы отвалов – три миллиарда 400 миллионов кубометров. Опять-таки на их ликвидацию требуются огромные деньги и время.

Мэр Инты Лариса Титовец рассказала, что в результате деятельности шахт и обогатительных фабрик в Заполярье и Приполярье образовалось свыше 12 миллионов тонн породы и шламов. В Инте высота насыпи составляет около 12 метров. А поскольку порода с отвалов бралась в качестве заполнителя дорожной одежды, секции были перемещены, и тлеющие внутри породы вышли на поверхность, горение активизировалось. Потушить такие очаги невозможно. Поэтому перспективы рекультивации породного отвала должны быть приоритетными в проекте ликвидации шахты «Интауголь», подчеркнула Лариса Титовец.

Подводя итоги обсуждения, Василий Смалий предложил выйти с законодательной инициативой на федеральный уровень о внесении соответствующих изменений в Лесной кодекс, в закон об охране окружающей среды и ряд других законодательных актов, подключить к этой работе соседние регионы. До 2021 года муниципалам предложено оценить ситуацию на своем уровне и представить свои соображения.

Галина ВЛАДИС

Фото sp-koigorodok.ru