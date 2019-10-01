Уважаемые жители Республики Коми!

Сегодня Международный день пожилых людей. Это праздник всеобщего признания заслуг наших дорогих ветеранов, людей старшего поколения. И, конечно, это особый повод для того, чтобы вновь поблагодарить и сказать слова уважения всем, кто внес неоценимый вклад в развитие нашей республики и страны.

Наш долг – заботиться о благополучии наших ветеранов и пенсионеров. Мы работаем над совершенствованием системы мер государственной поддержки, стремимся улучшить социальное и медицинское обслуживание, повысить качество жизни людей. На это нацелен региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В каждом муниципалитете республики созданы клубы «Активное долголетие», где люди пожилого возраста осваивают компьютерную грамотность, занимаются в различных творческих кружках, участвуют в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.

2019 год в Республике Коми объявлен Годом наставничества. Дорогие ветераны, ваша мудрость и жизненный опыт, неиссякаемая энергия и патриотизм, умение преодолевать любые трудности и добиваться поставленных целей являются достойным примером для всех нас. Вы помогаете воспитывать молодежь, берете на себя заботу о внуках и правнуках, продолжаете активно участвовать в общественной и культурной жизни республики.

Низкий вам поклон за самоотверженный труд. Будьте здоровы, счастливы, полны сил, пусть близкие окружают вас любовью, заботой и вниманием!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми