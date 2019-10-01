В Коми помнят об Иване Морозове

30 сентября исполнилось 95 лет со дня рождения Ивана Морозова. Первый секретарь Коми обкома КПСС двадцать два года руководил Коми АССР. В республике прошли мероприятия, посвященные его юбилею.

27 сентября на малой родине руководителя республики, в сысольском селе Межадор, торжественно открыли бронзовый барельеф Ивана Морозова (автор мемориала – Владимир Рохин). На церемонии присутствовали родственники, земляки и соратники Ивана Павловича. Барельеф установлен на фасаде местной школы. П окрывало с памятного знака сняли внук Ивана Павловича – Иван Морозов и первоклассник Миша Красильников. Затем со школьниками побеседовала автор нового фильма об Иване Морозове, журналист телеканала «Юрган» Ольга Коняева. Она рассказала о том, как создавался фильм. Юные межадорцы стали первыми его зрителями, а 30 сентября фильм вышел в телеэфире. В ленте интервью вдовы Ивана Морозова – Марии Григорьевны, воспоминания соратников, оценки историков и документалистов. В работе использованы кадры кинохроники, документы, фотографии, неизвестные кадры прощания с руководителем республики.

Гостям, прибывшим в Межадор, была предоставлена возможность познакомиться с малой родиной Ивана Морозова. Обзорную экскурсию по селу провела школьный библиотекарь и краевед Антонина Меньшенина.

30 сентября памятные мероприятия прошли в столице Коми. Первые лица республики и города, родственники и соратники политического деятеля собрались возле мемориальной доски на Стефановской площади, чтобы вспомнить о значительном вкладе Морозова в социально-экономическое и культурное развитие региона. Затем соратники и первые лица республики возложили цветы к мемориальной доске, а ветераны предложили к столетию Ивана Павловича установить ему в Сыктывкаре памятник.

После митинга его участники отправились в Госсовет Коми, где открылась научная конференция «Морозовские чтения».

Как рассказал «Республике» известный историк, профессор Александр Попов, в детстве ему довелось учиться в одном классе с сыном Ивана Морозова – Владимиром. И он неоднократно бывал в гостях у Морозовых, и Иван Павлович запомнился ему общительным и дружелюбным человеком.

Спикер республиканского парламента Надежда Дорофеева отметила, что Иван Павлович, став в 39 лет первым секретарем Коми областного комитета КПСС, практически встал у штурвала республики.

– При нем Республика Коми превратилась в промышленно развитый регион, где многое делалось для улучшения качества жизни людей, – подчеркнула Надежда Дорофеева. – Своей заботой о людях, простотой в общении, доброжелательностью, умением слушать – таким запомнился Иван Морозов современникам.

Артур АРТЕЕВ

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