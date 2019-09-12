Молодежь Усинска приняли в команду «Роснефти»

В начале сентября молодые специалисты ООО «РН – Северная нефть», ученики «Роснефть-классов», студенты Усинского филиала УГТУ и политехнического техникума влились в дружную семью добытчиков «черного золота» – для новобранцев прошла церемония посвящения в нефтяники.

В череде мероприятий, посвященных Дню работников нефтяной и газовой промышленности, есть особое торжество: ежегодно сотрудники «РН – Северная нефть», дочернего общества НК «Роснефть», проводят «Посвящение в нефтяники», на котором молодые специалисты приносят клятву верности традициям компании «Роснефть». В церемонии участвуют и будущие нефтяники – школьники и студенты, которые имеют все шансы через несколько лет прийти в Общество уже в качестве молодых специалистов.

– Церемония очень символична, она объединяет настоящих и будущих нефтяников в одну команду. А чтобы ребята научились работать сообща, мы проводим тимбилдинг, – рассказала ведущий специалист отдела оценки и развития персонала, председатель совета молодых специалистов «РН – Северная нефть» Екатерина Филипеня. – Я сама прошла все ступени системы «Школа – вуз – предприятие», поэтому прекрасно понимаю чувства и переживания ребят.

В торжественной обстановке молодыми сотрудниками Общества стали пять человек. С началом новой жизни их поздравил и.о. генерального директора «РН – Северная нефть» Руслан Романив. Руководитель предприятия отметил, что перед молодежью открываются прекрасные перспективы для профессионального роста:

– Насколько безграничны ваши возможности, настолько же велика и ответственность. Вы уже не просто школьники, студенты или выпускники вузов, вы – полноправные члены нашей дружной команды. Будьте достойным примером для тех, кто в будущем по вашим стопам придет в компанию.

Начинающий инженер отдела комплектации оборудованием и материалами «РН – Северная нефть» Сергей Семенихин отметил, что участие в церемонии посвящения и тимбилдинге поможет ему адаптироваться в новом коллективе:

– Здорово, что здесь присутствуют школьники и студенты, которые завтра станут нашими коллегами. Есть возможность познакомиться и подружиться.

Первокурснику Усинского филиала УГТУ Даниилу Каневу о «Роснефти», условиях, которые создает компания для развития сотрудников, рассказали старшие коллеги. Молодой человек поступил в вуз на специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», чтобы в будущем стать сотрудником «РН – Северная нефть».

– Ощущения от церемонии незабываемые: дрожишь от волнения и при этом гордишься тем, что стал участником этого действа, – поделился эмоциями Даниил Канев. – Мне нравится, что в «РН – Северная нефть» проводится много мероприятий для молодежи. Я веду активный образ жизни, играю в КВН, а значит, когда стану молодым специалистом предприятия, здесь найдется применение моим спортивным и творческим способностям.

После официальной части молодежь разбилась на команды и отправилась выполнять игровые задания. Плюс в том, что в каждой сборной были и студенты, и молодые специалисты, и школьники, – так ребята смогли лучше узнать друг друга и сплотиться.

Чтобы победить, игрокам предстояло действовать сообща, прислушиваться, помогать и подстраховывать друг друга. В итоге лучшей стала сборная «Крепкий Олежек», набравшая почти 200 очков!

В финале все участники получили памятные сувениры и призы от организаторов, а завершился тренинг «шерстяным» флешмобом. Бросая клубок ниток, ребята соорудили настоящую паутину, которая показала, как тесна связь людей, занятых общим делом.

Подобные тренинги, заметили организаторы тимбилдинга, – это своего рода репетиция будущего: ребята выясняют, какие навыки незаменимы в работе, учатся действовать в команде, брать на себя ответственность, предлагать нестандартные решения для того, чтобы добиться оптимального результата. Руководство «РН – Северная нефть» возлагает на молодое поколение большие надежды. И прошедшая встреча – один из важных шагов на пути к успеху.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»