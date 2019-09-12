Лучшая оценка идеи – ее реальное воплощение

Целеустремленный интеллектуал, который непрерывно совершенствуется в профессиональном и личностном плане, – таков портрет современного молодого нефтяника, и ему в полной мере соответствует технолог отдела разработки месторождений ООО «РН – Северная нефть» Глеб Кукуруз.

Глеб Кукуруз трудится в «РН – Северная нефть», дочернем обществе НК «Роснефть», второй год. Усинец вернулся в родной город сразу после окончания Московского физико-технического института. В престижном вузе молодой человек изучал астрофизику, затем поступил в магистратуру, где основным профилем выбрал нефтегазовое дело. Учеба предполагала стажировку в НК «Роснефть», в рамках которой он попал на практику в «РН – Северная нефть».

Во время практики Глеб Кукуруз сдружился с будущими коллегами, привлек внимание руководства ответственностью и жаждой знаний. В результате за полгода до окончания института получил приглашение на работу в общество. Здесь начинающий нефтяник одновременно дописывал диплом, вникал в производство и готовился к покорению новых вершин.

Одним из главных профессиональных испытаний, которые Глеб Кукуруз успешно прошел, стала научно-техническая конференция молодых специалистов НК «Роснефть». На первом этапе НТК, который проходил в Обществе, Глеб представил проект «Инструмент для оперативного прогнозирования профилей добычи горизонтальных скважин с множественным гидроразрывом пласта. Вопросы оптимизации конфигурации МГРП» и победил. Нефтяник заинтересовался данной темой еще в вузе, посвятил ей магистерскую диссертацию. Устроившись в «РН – Северная нефть», он стал расширять спектр интересов, не забывая об «истоках».

– При разумном применении гидроразрыв пласта (ГРП) – один из самых эффективных методов повышения нефтеотдачи, – рассказал Глеб Кукуруз. – Технология подтвердила результативность при разработке залежей трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. Инструмент, который разрабатываю, должен с максимальной скоростью давать достаточно точную оценку профилей добычи скважин с множественным ГРП в своих границах применимости.

После победы на уровне Общества Глеб Кукуруз защитил проект на кустовой НТК и занял второе место в своей номинации. Впереди – финал, который пройдет в октябре в Москве. После каждой конференции специалист совершенствует проект с учетом замечаний членов жюри.

– Этой темой занимаюсь не первый год. Сначала интересовался ее научной стороной. Сегодня главное – внедрить проект. Ведь увидеть реальное воплощение идеи на производстве – лучшая оценка и мечта любого разработчика, – отметил нефтяник.

Молодой специалист уверен, что профессиональный успех приходит в том числе благодаря регулярным занятиям спортом. Глеб Кукуруз ведет здоровый образ жизни, бегает, посещает тренажерный зал, в составе баскетбольной команды «РН – Северная нефть» участвует в городских и корпоративных соревнованиях. Еще одна страсть нефтяника – музыка. В юности он играл на бас-гитаре в рок-группе.

– Сегодня на первом месте работа и семья, увлечения отошли на второй план, но не забыты. Мечтаю стать профессионалом в своем деле. Для этого нужно постоянно учиться, читать, общаться с опытными коллегами, получать знания из смежных областей. Пока трудно представить, как сложится карьера. Одно знаю точно: мои планы на будущее едины с задачами «Роснефти», – подытожил Глеб Кукуруз.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»