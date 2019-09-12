СОГАЗ-Мед о женских онкологических заболеваниях

Лето – жаркая пора, когда хочется как можно чаще быть на природе и на солнце. При этом для представительниц прекрасной половины человечества пляжный отдых является излюбленным видом проведения отпуска. Безопасно ли дамам находиться под прямыми лучами солнца? Об этом рассказали эксперты страховой компании «СОГАЗ-Мед».

Специалисты предупреждают: длительное нахождение под прямыми солнечными лучами небезопасно. Данные экспериментальных исследований показали, что ультрафиолетовое излучение является канцерогенным для человека и приводит к развитию базалиомы, плоскоклеточного рака и меланомы кожи. Если на коже появляется пигментированное образование или имевшаяся ранее родинка меняется по внешним признакам, увеличивается, покрывается корочкой или кровоточит, не игнорируйте этот факт. Помните, что это повод для обязательного обращения к врачу-дерматологу и онкологу.

СОГАЗ-Мед напоминает, что после введения новых Правил обязательного медицинского страхования (ОМС) пациенты с впервые выявленными онкологическими заболеваниями или подозрениями на них находятся в зоне особого внимания. Теперь страховые медицинские компании обязаны контролировать, чтобы все необходимые исследования и консультации проводились в срок, установленный порядком, и помогать пациенту в своевременном получении качественной медицинской помощи. Специалисты страховой медицинской компании будут сопровождать пациентку с момента постановки врачом диагноза «подозрение на злокачественное новообразование» до назначения лечения, а также при нерегулярном диспансерном наблюдении у врача. Кроме того, усиливается экспертный контроль за своевременностью и качеством оказания онкологической помощи.

Онкология молочных желез молодеет

За последние десять лет отмечается рост заболеваемости, и рак молочной железы находится на первом месте среди причин смертности женского населения. Если раньше онкология молочных желез считалась заболеванием зрелых женщин, то сейчас у этого заболевания нет возрастных особенностей.

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Факторы риска развития рака молочной железы

Помимо акушерских и гинекологических факторов риска развития опухолей молочных желез, имеет значение генетическая предрасположенность и мутации определенных генов. Прохождение УЗИ молочных желез и маммографии в рамках профилактических осмотров и диспансеризации позволяет выявлять опухоли как доброкачественного, так и злокачественного характера на ранних стадиях, что крайне необходимо для своевременного назначения лечения. При наличии медицинских показаний и факторов риска развития рака молочной железы врач может дать направление на маммографию в любом возрасте независимо от периода прохождения профилактических осмотров. Кроме того, каждой женщине необходимо регулярно проводить самообследование молочных желез для исключения узелковых образований.

Рак шейки матки

Рак шейки матки – одна из наиболее распространенных злокачественных опухолей женской репродуктивной системы. Развитие данного заболевания не связано с наследственными факторами риска. Превращение в злокачественное образование возникает на фоне доброкачественных и предраковых процессов шейки матки. Риск заболеть раком шейки матки выше при раннем начале половой жизни, частой смене партнеров, наличии инфекций половых путей, вируса папилломы человека (ВПЧ) и травматических повреждений шейки матки в родах и при абортах. Пик заболеваемости приходится на возраст до 40 лет. Поэтому обязательными профилактическими мероприятиями являются цитологическое исследование мазка на наличие атипических клеток один раз в год и кольпоскопическое исследование при изменениях специальным прибором, представляющим собой бинокуляр с освещением (аналог микроскопа).

Рак тела матки

Рак тела матки – самая частая злокачественная опухоль женских половых органов и вторая по частоте после рака шейки матки. Максимальная заболеваемость в возрастной группе 55-59 лет. К факторам риска развития данной патологии относятся отсутствие родов, эндокринно-обменные нарушения, поздняя менопауза, возраст старше 55 лет. Раннее проявление симптомов заболевания в виде кровотечения и возможность визуализации опухоли с помощью методов ультразвуковой диагностики и анализ результатов гистологического исследования материала позволяют выявить рак тела матки на ранних стадиях почти у 80% больных. Данные методы диагностики и своевременное оперативное лечение в большинстве случаев обеспечивают положительный результат лечения.

Возможные симптомы онкологических заболеваний женских половых органов:

Кровотечения (вне менструального цикла, чаще «контактные», в менопаузе). Изменение общего самочувствия (слабость, усталость, дискомфорт и выделения). Резкое снижение веса.

Рак яичников

Злокачественная опухоль ткани яичника характеризуется быстрым ростом и появлением метастазов. Из-за бессимптомного течения заболевания рак яичников диагностируется довольно поздно. В качестве факторов риска развития рака яичников рассматриваются: отсутствие беременностей, длительная заместительная гормонотерапия и наследственные мутации генов. Проблема своевременной постановки диагноза заключается в отсутствии характерных симптомов на ранних стадиях. Средний возраст женщин на момент постановки диагноза – 59 лет. Если появились подозрения на любую опухоль яичника, то пациентке обязательно дается направление на УЗИ, КТ/МРТ и анализ крови для определения онкомаркеров, а затем в зависимости от результатов – на консультацию к онкологу и обязательное оперативное лечение.

Профилактика, диагностика и лечение онкологических заболеваний гарантированы бесплатно программой государственных гарантий в системе ОМС

Раннюю диагностику раковых заболеваний может обеспечить онконастороженность самих женщин и регулярное посещение врача акушера-гинеколога даже при отсутствии симптомов заболеваний. Многие онкологические заболевания успешно поддаются лечению при обнаружении на ранней стадии. Именно на своевременное выявление и раннюю постановку диагноза направлены все мероприятия, в первую очередь диспансеризация и профилактические осмотры, которые входят в программу ОМС. В бесплатную диспансеризацию, проводимую медицинскими организациями, входят такие исследования, как:

– осмотр фельдшером, врачом-гинекологом – ежегодно с 18 лет;

– взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование для женщин в возрасте от 18 до 64 лет – один раз в три года;

– маммография в возрасте от 40 до 75 лет – один раз в два года;

– исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом – раз в два года с 40 до 64 лет, с 65 до 75 лет – ежегодно.

Диспансеризация проводится в два этапа. Если в процессе прохождения первого этапа выявляются отклонения, то пациентка направляется на дополнительные обследования для уточнения диагноза.

Как пройти диспансеризацию?

Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены по ОМС. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Предотвратить онкологическое заболевание можно, главное – вовремя обращаться к врачам. К сожалению, часто болезнь на начальных стадиях никак не проявляет себя, именно для этого нужно своевременно проходить профилактические обследования и внимательно относиться к сигналам организма.

СОГАЗ-Мед желает всем женщинам здоровья, красоты и благополучия.