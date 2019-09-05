Анонимно о коррупции

Как граждане могут противостоять злоупотреблениям чиновников

За первое полугодие 2019 года в территориальные подразделения регионального следственного управления СК России поступило 78 сообщений о преступлениях коррупционной направленности. По результатам рассмотрения этих сообщений возбуждено 59 уголовных дел, в том числе по фактам получения взяток – 18, по фактам дачи взяток – 10, по фактам коммерческого подкупа – 10. О том, как сообщить о фактах коррупции без неприятных последствий, шла речь во время прямой линии, состоявшейся в Общественной приемной главы Коми.

Жителей Усть-Вымского района, дозвонившихся на прямую линию, интересовал вопрос, что такое противодействие коррупции и как простой человек может ей противостоять.

Представитель следственного управления Роман Котов пояснил, что под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки либо иное незаконное использование должностным лицом своего служебного положения вопреки законным интересам общества и государства. Этот же закон дает и определение противодействия коррупции, которое законодатель разделяет на два этапа. Первый – профилактический этап, он включает в себя выявление и устранение причин коррупции. Второй этап – уже непосредственно борьба с коррупцией, то есть выявление преступлений, расследование и возбуждение уголовных дел.

Представитель следственного управления отметил, что обычный гражданин может противостоять коррупции путем направления информации о действиях, которые он считает коррупционными, в любой правоохранительный орган либо в орган местного самоуправления. При этом гражданин имеет право на последующее сообщение о том, какие меры приняты в связи с обращением этого гражданина.

Продолжение темы предложила жительница Ухты. Она сообщила, что усмотрела коррупцию в действиях своей знакомой, которая, являясь руководителем учреждения, устроила на работу своего супруга. Об этом факте ухтинка сообщила вышестоящему руководству, но начальство не увидело коррупции в таком «семейном подряде». Теперь негативные эмоции испытывает сама заявительница. Женщина спросила, что ей грозит за сообщение о коррупции, которое не подтвердилось.

Роман Котов заверил, что никакой ответственности гражданин, сообщивший о факте коррупции, который по каким-то причинам не подтвердился, нести не будет, если он сам добросовестно заблуждался, то есть искренне считал, что факт коррупции имеет место. Другой разговор пойдет, если было сделано заведомо ложное сообщение для дискредитации органов власти или какого-то конкретного лица.

Жительница Ухты заверила, что сообщила достоверные сведения. Представитель прокуратуры Коми Александр Бархатов рекомендовал женщине все же не ограничиваться обращением по поводу «семейного подряда» к руководству, а обратиться с заявлением в любой правоохранительный орган по месту жительства, чтобы уполномоченные сотрудники дали оценку этому факту. Как подчеркнули участники прямой линии, любой гражданин имеет право устно или письменно обратиться по тем или иным вопросам в любой правоохранительный орган или орган местного самоуправления, куда он сам посчитает нужным. Первичный орган, в который попадет его обращение, определит по компетенции, куда конкретно отправить данное обращение, а гражданин получит уведомление на свое обращение и будет проинформирован о результатах рассмотрения.

Жительница Сыктывкара переживала за себя: она сообщила, что является госслужащей, по закону обязана сдавать каждый год налоговую декларацию, но в этом году забыла указать старое транспортное средство. Женщина уверяла, что злого умысла тут не было, просто эта машина очень старая, в семье ею давно не пользовались и просто забыли о ее существовании. Госслужащая интересовалась, будет ли такая забывчивость иметь для нее какие-то последствия и можно ли исправить ситуацию.

Александр Бархатов пояснил, что данная ситуация подпадает под действие закона «О противодействии коррупции», поскольку в статье 8 этого закона предусмотрена обязанность государственных служащих предоставлять полные достоверные сведения о своих доходах. Любое несоответствие является нарушением требований данной статьи. Представитель прокуратуры подчеркнул, что в любом случае будет выясняться, по какой причине не были указаны те или иные сведения. Серьезные последствия для госслужащего могут наступить, если сведения сокрыты о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, которые являются значительными: большие суммы денег, объекты недвижимости, дорогостоящие транспортные средства. Госслужащий, «забывший» о дорогостоящей собственности, будет привлечен к ответственности вплоть до увольнения. Если речь идет о недорогостоящем предмете, сведения о котором не указаны из-за невнимательности, то последствия для госслужащего будут не столь серьезными. В любом случае в следующем году сведения о «забытом» имуществе лучше указать.

Александр Бархатов добавил, что за прошедшее полугодие органами прокуратуры Коми выявлено 797 нарушений в сфере противодействия коррупции. К таким нарушениям можно отнести как раз нарушения, допускаемые госслужащими при предоставлении сведений о доходах, непринятие мер к урегулированию конфликта интересов, использование служебного положения в личных целях, иные проявления, связанные с коррупционными рисками. В целях устранения выявленных нарушений внесено 98 представлений, по результатам рассмотрения которых 135 лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе освобождены от занимаемой должности в связи с утратой доверия пять лиц – местные депутаты, не предоставившие сведения о доходах, и госслужащие.

Также представитель прокуратуры рассказал о выявлении и пресечении нарушений, совершаемых от имени юридических лиц. Если чиновникам передавались вознаграждения от имени и в интересах юридических лиц, эти фирмы должны нести административную ответственность, предусмотренную статьей 19.28 КоАП РФ. В первом полугодии выявлено восемь таких нарушений, семь организаций привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Общий размер штрафов составил 24,5 миллиона рублей. Как подчеркнул Александр Бархатов, штрафные санкции серьезные, поэтому привлечение к административной ответственности является хорошей профилактической мерой.

Самым эмоциональным стал звонок пенсионера из поселка Верхнеижемский Сосногорского района. Мужчина потребовал проверить на факты коррупции сотрудников Пенсионного фонда. Пенсионер сообщил, что не может получить положенную ему по закону компенсацию проезда к месту отдыха и обратно, потому что сотрудники Пенсионного фонда требуют какие-то дополнительные справки. Звонивший объяснил, что за любой справкой приходится ездить в райцентр за 100 километров, что при его возрасте и состоянии здоровья непросто.

Александр Бархатов рекомендовал пенсионеру обратиться с письменным заявлением в прокуратуру республики. По мнению представителя надзорного ведомства, сказать, что эта сфера подпадает под действие закона о коррупции, сложно, поскольку есть порядок, который регламентирует действия сотрудников Пенсионного фонда. Здесь будет уместнее давать оценку действиям работников Пенсионного фонда, проанализировать их локальные и нормативные акты, выяснить, содержатся ли в них завышенные требования к гражданам. Но для того, чтобы провести такую проверку, нужно обращение гражданина, который считает, что его права нарушены.

Прозвучал в ходе прямой линии и вопрос о том, есть ли смысл отправлять анонимные сообщения о коррупционных преступлениях, – не все граждане решаются открыто заявлять о мздоимстве должностных лиц. Участники прямой линии отметили, что по федеральному закону анонимные сообщения граждан не подлежат рассмотрению. Но если в данном анонимном сообщении есть сведения, указывающие на совершение преступления, копия данного сообщения будет перенаправлена в орган, к компетенции сотрудников которого относится выявление подобных правонарушений. В практике правоохранителей были факты, когда анонимная информация подтверждалась, впоследствии на основании материалов проведенных проверок возбуждались уголовные дела.

Людмила ВЛАСОВА

Фото forpostsevastopol.ru