Памяти Наума Белоцерковского

28 августа на восемьдесят пятом году жизни скончался Наум Ушерович Белоцерковский, почетный член Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженный строитель РСФСР, заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР. За стратегически важные прорывы и достижения награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», лауреат многих государственных премий СССР.

С его именем связаны важнейшие вехи развития промышленного и жилищного строительства в Республике Коми.

Наум Белоцерковский родился 16 августа 1935 года в Киеве. После окончания Днепропетровского инженерно-строительного института с 1957 года начал трудовую деятельность в Воркуте с должности десятника (бригадира). Затем работал начальником участка, заместителем главного инженера стройуправления №6 комбината «Печоршахтострой». В 1961-1966 годах возглавлял строительное управление №23, домостроительный комбинат, строительное управление №4 комбината «Печоршахтострой». В 1966-1982 годах занимал руководящие посты в тресте «Комистрой», «Комипромжилстрой», «Комитяжстрой». Затем продолжил свою деятельность на Дальнем Востоке, в Хабаровске.

В годы работы Наума Белоцерковского в Воркуте перед строителями была поставлена задача в несколько раз увеличить объемы строительства жилых домов. Основная сложность заключалась в вечной мерзлоте грунта – возведение фундамента здания занимало не меньше года. Для увеличения темпов и улучшения качества строительства требовались новые технологии.

Возглавляя строительное управление №23, Наум Белоцерковский организовал работу по устройству свайных фундаментов под жилые дома – железобетонные сваи с мощным армированием и литыми металлическими наконечниками вбивались в «лидерные» скважины. Эта новая технология позволила сократить сроки возведения фундамента в три-четыре раза. Прочность домов, построенных таким способом, проверена временем. В домах, построенных в 60-х годах, живут тысячи воркутинцев.

В 1964 году, находясь на посту начальника строительного управления №4 комбината «Печоршахтострой», Наум Белоцерковский решил проблему долгостроя шахты «Юнь-Яга», а также внес личный вклад в строительство шахт «Капитальная» (ныне «Северная») и «Воргашорская».

С конца 60-х годов Наум Белоцерковский возглавлял крупнейшие строительные организации Коми АССР. В рекордные сроки к 50-летию республики строительным трестом под его управлением был построен с нуля и введен в эксплуатацию первый корпус Сыктывкарского государственного университета.

В те же годы в Коми были построены важнейшие промышленные предприятия республики – завод нетканых материалов, сельскохозяйственные комплексы; строился и развивался Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. Развитие строительной отрасли республики напрямую связано с именем Наума Белоцерковского.

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми и лично заместитель председателя правительства – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константин Лазарев выражают глубокие соболезнования родным и близким Наума Ушеровича.