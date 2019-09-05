Депутаты соберутся в сентябре

Ровно через неделю, 12 сентября, парламентарии Коми проведут первую в новом политическом сезоне сессию. Повестку дня предстоящего сессионного заседания рассмотрел президиум Госсовета республики.

Как отметила спикер регионального парламента Надежда Дорофеева, основным станет вопрос о введении дополнительных и совершенствовании уже действующих выплат и пособий семьям с детьми:

– Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РК по вопросам социальной защиты семей с детьми» разработан по инициативе главы Коми Сергея Гапликова и получил широкий отклик среди жителей республики. По итогам обсуждений на площадках общественных организаций был значительно дополнен и расширен перечень выплат и пособий. Много предложений включено и по предложению депутатов Госсовета Коми. Глава республики, правительство, Государственный Совет и общественность провели большую, серьезную работу. Объем выделяемых средств с момента подготовки и разработки этого законопроекта значительно увеличился – фактически на треть – и достиг 1,3 миллиарда рублей. В этом законопроекте мы видим широкий комплекс мер, вводимых дополнительно с целью поддержки семей с детьми. Это региональный семейный капитал при рождении первого ребенка в размере 150 тысяч рублей, это увеличение пособий для детей из малоимущих семей – почти в три раза, увеличение количества получателей компенсации по присмотру и уходу за детьми в детских садах, это пособия беременным и кормящим матерям и ряд других мер.

Также председатель Госсовета остановилась на законопроекте о поддержке дружинников. Сегодня это движение в регионе ширится, и хотя свои обязанности народные блюстители порядка осуществляют в тесной связке с сотрудниками МВД, их деятельность тоже является опасной. Поэтому расширяется перечень единовременных денежных выплат в случае получения увечья, травмы или инвалидности.

Пособие увеличивается с 20 до 100 тысяч рублей для получивших травмы и со 100 до 500 тысяч рублей, если дружинник стал инвалидом. В случае гибели народного дружинника члены его семьи имеют право на единовременную денежную выплату, которая увеличивается до 500 тысяч рублей.

Всего в повестке дня сентябрьской сессии более 30 вопросов.

Галина ВЛАДИС