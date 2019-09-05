Стационар для паллиативных больных

Паллиативное отделение онкодиспансера в Сыктывкаре откроется в сентябре. Как сообщает правительственный портал Коми, ремонтные работы онкологического отделения республиканского онкодиспансера подходят к завершению.

Сейчас подрядная организация приступила к отделочным работам. В целом перечень работ обширный: снос и кладка перегородок, переделка потолков и полов, устройство канализационных и водопроводных сетей, монтаж вентиляции, сигнализации и систем связи, ремонт крыльца. Стоимость работ – 15 миллионов рублей.

– Онкологическое отделение разместится в Кочпоне на улице Набережной – в здании, которое ранее принадлежало республиканской психиатрической больнице. Отделение будет являться подразделением онкодиспансера. В структуре отделения предусмотрено десять онкологических коек для проведения химиолечения и пять коек для паллиативных пациентов, – отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Березин.

Министр напомнил, что в республике принимается региональная программа по расширению возможностей паллиативной медицины на 2019-2024 годы, которая в первую очередь направлена на повышение качества жизни пациентов, нуждающихся в ее оказании. Приоритеты программы – развитие амбулаторной службы, в том числе оказание необходимой медицинской помощи пациентам в комфортных условиях на дому, развитие помощи в стационарных условиях и в дневном стационаре, а также лекарственное обеспечение таких больных. Кроме этого, программой предусмотрено расширение коечного фонда – дополнительно будут открыты 33 паллиативные койки для взрослых и 11 для детей. Согласно документу, в Коми будут сформированы шесть мобильных бригад для оказания помощи на дому. Для этих целей закупят новый автотранспорт. Один из пунктов предусматривает обучение медицинских работников по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи. Общий объем финансирования региональной программы составляет 1045,8 миллиона рублей.

– Раньше оказывать помощь тяжелобольным пациентам на дому мы не могли, – сказал Дмитрий Березин. – В настоящее время оборудование для искусственной вентиляции легких на дому и расходные материалы закуплены. В условиях стационара проводится подбор режимов использования оборудования, обучаются родственники. В дальнейшем пациенты наблюдаются врачами амбулаторной службы с мониторингом основных жизненно важных показателей.

По словам главного внештатного онколога минздрава Андрея Галина, в отделении будет проводиться паллиативная химиотерапия. Работа отделения направлена на поддержание качества жизни онкологических пациентов с запущенными стадиями заболевания.

– Отделение будет оснащено новым оборудованием. Это и функционально-диагностические приборы, которые позволят следить за состоянием пациентов, современные дозированные вениаматы для введения химиопрепаратов, функциональные кровати, кнопки вызова медперсонала, – отметил Андрей Галин.

Лина ПЕРОВА

Фото БНК