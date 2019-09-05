Новый формат работы правительства

Автор: Редактор 05.09.2019

Проекты постановления правительства республики и законопроекты перед их принятием отныне будут рассматриваться в более широком формате. Новую организационную форму предварительного обсуждения документов в рамках заседания кабинета министров инициировал глава Коми. Состоявшееся 3 сентября заседание правительства прошло в режиме видеоконференц-связи – в зале заседания присутствовали глава и члены кабмина, а руководители муниципалитетов участвовали «отдаленно», включаясь в обсуждение по видеосвязи.

Взаимодействие во имя общего дела

– Начиная с этого заседания мы будем собираться для обсуждения самых значимых и проблемных вопросов, требующих выработки консолидированных подходов и оперативного решения. На заседании будем обсуждать проекты постановлений правительства республики и региональных законов, а также заслушивать доклады членов правительства, руководителей муниципальных образований об исполнении тех или иных решений правительства и поручений главы республики, – открывая заседание, заявил Сергей Гапликов.

В этой связи, как подчеркнул глава, очень важно тесное и продуктивное взаимодействие между республиканскими министерствами и ведомствами, федеральными структурами, которые находятся на территории региона, и, конечно, муниципальными образованиями.

– Для нас это очень важно, поскольку мы с вами, подчеркиваю, делаем одно дело. И здесь разброд и шатание недопустимы. Поэтому если есть вопросы, пожалуйста, в любое время дня и ночи докладывайте, информируйте, помогайте нам принимать правильные управленческие решения. Это основа нашей с вами работы, и здесь не может быть частного или индивидуального мнения. Здесь мнение только одно – все, что делается на благо республики, делается правильно. В таком ключе мы с вами и должны вместе работать, и каждый должен вносить свою лепту, – подчеркнул глава региона.

Такое же тесное взаимодействие надо наладить с населением:

– Необходимо организовать эффективное взаимодействие с жителями, используя все доступные ресурсы и каналы связи. Да, есть сайты министерств, администраций городов и районов, но желательно, чтобы у каждого из вас был еще и официальный аккаунт в соцсетях. Все-таки свой гаджет всегда под рукой. Каждый должен иметь возможность очень кратко высказываться на своей странице по тем или иным вопросам профессиональной деятельности, задавать вопросы жителям и получать обратную связь, в том числе отвечая на вопросы, которые интересуют население, – обратился глава к участникам заседания.

Требуется актуализация

Повестка дня заседания правительства выдалась обширной: утверждение схемы территориального планирования Коми; прогнозного плана приватизации государственного имущества региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; правил формирования, предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета; плана мероприятий по реализации на территории Коми в 2019-2021 годах стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года; проведения республиканского конкурса «Лучший народный дружинник Республики Коми»; ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах Усть-Куломского района.

Уже первая из обсуждаемых тем вызвала у главы резонные вопросы. Сергей Гапликов отметил, что работа по схеме территориального планирования практически замерла – принятая в апреле стратегия до 2025 года основана на плане 2010 года. А где же актуализация текущей ситуации?

– Это вопрос минимуществу, которое у нас отвечает за соответствующий имущественный комплекс, земельные ресурсы. Я спрашиваю отраслевиков, которые должны были уже давным-давно это дело проанализировать и внести соответствующие изменения в план. Вышла стратегия пространственного развития России, где даны рекомендации. Коллеги, мы чего ждем? Когда наступит 2035 год? Должны быть данные, что понадобится для муниципальных, республиканских, федеральных нужд. Если будем строить какой-то федеральный объект, в частности ту же железную дорогу, мы должны понимать, через какие ресурсы она пройдет: где у нас водные преграды, объекты лесного фонда, земли – сельхозназначения, не сельхозназначения. Это комплексная работа, которая должна нам четко давать понять – завтра мы можем претендовать на федеральную поддержку, а нам скажут: какими ресурсами вы обладаете, контролируете ситуацию, знаете, где пройдет дорога?

По итогам обсуждения министр экономики Константин Плехов получил прямое поручение главы – возглавить эту работу и завершить ее вместе с другими министрами до конца года. В первую очередь необходимо актуализировать схему территориального планирования Воркуты и Инты, по которым есть прямое поручение президента. А затем предстоит заняться всей территорией республики.

Хилая приватизация

Требует доработки и прогнозный план приватизации на 2020 год, представленный министром имущественных и земельных отношений Коми Александром Сажиным.

– В прогнозный план приватизации, исходя из предложений органов исполнительной власти Коми, на 2020 год включено три объекта. Это склад-морозильник – заказник «Белая Кедва» – включается по предложению министерства природных ресурсов; здание Государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – детский дом в Нижней Омре – по предложению министерства образования и объект незавершенного строительства в селе Серегово – по предложению министерства здравоохранения. Кроме того, в прогнозный план приватизации включены два объекта электросетевого хозяйства в селе Выльгорт, – перечислил планируемые к продаже объекты Александр Сажин.

Выгода региона – два миллиона 800 тысяч рублей. Такой «выхлоп» до глубины души возмутил главу.

– Это что, работа министерства, что ли? Два и восемь миллиона рублей вы ставите на 2020 год? Вам не смешно? Хорошо, есть у нас сегодня объекты и активы, которые стоят миллиарды. Ну, так продавайте их. Вы чем занимаетесь вообще? У вас имущество на десятки миллиардов, а вы 2,8 миллиона в план приватизации включать? Я считаю, что это неудовлетворительная работа министерства имущественных и земельных отношений, – заявил Сергей Гапликов, потребовав пересмотреть представленный план в кратчайшие сроки. – В течение месяца вернуться к вопросу приватизации, рассмотреть все соответствующие активы, их реалистичное состояние, рыночную оценку и насколько они помогают бюджету зарабатывать деньги и выполнять социально значимые функции. Если этого нет, то включить в программу приватизации.

Субсидии муниципалитетам

Зампред правительства – министр финансов Коми Галина Рубцова представила проект постановления правительства «Об утверждении правил формирования, предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета». Этот документ строго регулирует сроки предоставления субсидий.

– Таким образом муниципалитеты после принятия закона о бюджете Коми будут понимать, какой объем субсидий они получат в предстоящий трехлетний период и какие целевые показатели должны быть достигнуты. Это поможет повысить качество планирования местных бюджетов и усилить финансовую дисциплину, – пояснила Галина Рубцова и призвала муниципалов поторопиться с представлением цифр по будущим затратам.

Призыв министра финансов поддержал и глава:

– Что-то не делается – а у нас денег нет, нам республика денег не дала. Так вот, коллеги, чтобы всем все было понятно: в бюджете на все темы доводится соответствующая помощь. Если кто-то в муниципалитетах что-то не делает, это не потому, что республика денег не дала, а потому что либо мозгов нет, либо такая позиция очень удобная. Предупреждаю всех. Уже в начале заседания сказал, что мы делаем одно общее дело. И здесь позиция «моя хата с краю» не пройдет.

Ликвидация последствий ЧС

Отдельно участники расширенного заседания рассмотрели ситуацию в сельском хозяйстве. Зампред правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев отметил, что ситуация по кормозаготовке улучшилась, но кардинально не поменялась. Регион не торопится вводить режим ЧС, потому что, как отметил Сергей Гапликов, в Москве «не знали про дождливое лето в Коми», так что хозяйствам грозят штрафы федерального минсельхоза. Но страшны не столько санкции, сколько ситуация с запасом кормов – коров зимой надо чем-то кормить.

По последним данным, сенаж заготовлен в пределах 80 процентов, силос – около 50 процентов. Минсельхоз определил пороговый минимум корма для скота – 13 центнеров на условную голову. Если показатель будет меньше, то животные будут голодать. Ниже установленного минимума оказались пять муниципалитетов Коми – Инта, Усинск, Усть-Цилемский, Удорский и Княжпогостский районы.

Минсельхоз Коми уже отправил письма в соседние регионы – в Татарстан, Марий Эл, Чувашию – с предложением продать излишки сена. Также работа ведется внутри республики, например, для Удорского района хотят закупить корма в Усть-Вымском.

Анатолий Князев предложил районам, где есть недостаток кормов, объявить режим ЧС. Тогда вопрос о закупке трав и сена выйдет на уровень республики, что позволит решить его быстрее:

– Если многие районы объявят, мы будем рассматривать на уровне республики данную ситуацию, на республиканской комиссии.

Сергей Гапликов в свою очередь предложил обдумать идею создания в Коми собственного кормозавода, как это уже сделала Зеленецкая птицефабрика. Но для крупного рогатого скота технология и рецептура заготовки кормов другая, нежели для птицы. В любом случае такой завод позволил бы обеспечить хозяйства региона кормами местного производства.

В завершение заседания участники заслушали информацию о ситуации в Усть-Куломском районе, где продолжительные ливни размыли и повредили дороги муниципального значения. Режим ЧС в районе действует уже полтора месяца, и отменять его пока рано.

Наиболее сильно пострадали трассы Сыктывкар – Троицко-Печорск (подъезд к селу Пожег), Сыктывкар – Троицко-Печорск – Усть-Кулом (Керчомъя – Дзель, Зимстан – Нижний Воч, Верхний Воч, подъезд к селу Носим). Часть дорог закрыли, на других ввели ограничения по массе машин.

Сейчас восстановительные работы продолжаются, отрезанных населенных пунктов в районе уже нет. По словам руководителя администрации района Сергея Рубана, ситуация на дорогах стабильная, дополнительно было организовано грейдирование разрушенных участков. Сейчас необходимо заменить 22 водопропускные трубы в Керчомъе, Зимстане, Дзеле, Нижнем Воче. Важно сделать это до заморозков, тогда рисков размытия не будет.

Как доложил министр строительства Коми Андрей Крикуненко, срок выполнения работ по ликвидации последствий паводков – 30 сентября. Средства на восстановительные работы – 27 миллионов рублей из резервного фонда правительства – были выделены по распоряжению Сергея Гапликова. Глава оставил этот вопрос на своем личном контроле.

Галина ВЛАДИС

Фото rkomi.ru

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