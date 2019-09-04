Воркута и Инта получат план развития

Сергей Гапликов провел селекторное совещание по подготовке плана развития Воркуты и Инты, сообщает пресс-служба главы и правительства Коми. Напомним, во исполнение поручения президента России этот план должен быть разработан правительством страны совместно с правительством региона и утвержден до 31 декабря 2019 года.

В совещании приняли участие первый зампред правительства Михаил Порядин, руководство профильных министерств республики, администраций Воркуты и Инты.

Сергей Гапликов обозначил ряд задач, которые необходимо решить при подготовке плана. Это должен быть стратегический и всеобъемлющий документ, который позволит максимально реализовать социально-экономический и ресурсный потенциал монопрофильных городов республики.

– Необходимо организовать единый проектный офис, который возглавит Александр Ремига (министр инвестиций промышленности и транспорта – авт.). Под его руководством вместе с управляющими командами муниципалитетов, министром экономики Республики Коми проработайте все направления, по которым Воркута и Инта смогут развиваться в Арктической зоне России. Подключите науку, крупный бизнес. Надо еще раз проанализировать все имеющиеся возможности, актуализировать соответствующие перспективы и планы, просчитать все затраты, обосновать их, показать, к какому результату это приведет, какие альтернативные варианты событий ожидать в случае, если план не будет реализован, – обратился к участникам совещания Сергей Гапликов. – У нас сегодня многое есть в национальных проектах, республиканских программах.

По словам главы региона, все это надо скомпилировать, провести серьезную декомпозицию, соединить и поэтапно выстроить в четкой последовательности по годам:

– К 2024 году мы с вами должны получить совершенно иное качество жизни в этих моногородах, в Арктической зоне. Быть может, мы станем даже первопроходцами по решению этой задачи в Арктической территории. Есть сегодня определенные механизмы стимулирования, но, кроме нас с вами, никто этих программ не создаст. И мы с вами на месте должны предложить соответствующий план действий.

– Сергей Анатольевич, позвольте вас поблагодарить. Инта, услышав такие хорошие новости, воспрянула духом и с нетерпением ждет продолжения, что будет сделано, – сказала мэр Инты Лариса Титовец.

– Лариса Владимировна, ждать не надо. Надо начать работать активно, максимально включить в этот процесс всех, кто способен генерировать идеи и, более того, брать на себя ответственность и добиваться результата. Это наша с вами совместная задача. Поэтому давайте такой проектный офис сформируем, и времени у нас достаточно мало. Коллеги, имейте в виду, что финальная стадия защиты наших предложений должна пройти в первой декаде декабря этого года. За это время нам необходимо не только разработать соответствующую программу устойчивого развития двух городов. Мы должны ее еще согласовать со всеми профильными федеральными министерствами и, самое главное, с минфином страны, чтобы после этого выйти на согласование в правительство страны и в декабре доложить президенту России о выполнении его поручения, – заявил глава Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru