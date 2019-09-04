Модернизация в целях экономии

В Коми планируется применять механизм концессий для модернизации систем уличного освещения. Этой теме было посвящено совещание с мэрами и вице-мэрами городов республики под председательством зампреда правительства – министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов региона Константина Лазарева, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил Константин Лазарев, необходимость модернизации уличного освещения с вводом систем интеллектуального управления обусловлена значительными затратами бюджетов муниципалитетов на электроэнергию. Так, в Сыктывкаре ежегодно на оплату расходов по уличному освещению выделяется порядка 51 миллионов рублей, в Ухте – более 19 миллионов, в Воркуте – 11 миллионов. Расчеты, произведенные центром энергосбережения, показывают, что полная замена устаревших светильников может привести к сокращению ежегодных затрат на 30-40 процентов. Также современные системы освещения позволяют настроить интеллектуальное управление режимами и периодами освещения. В настоящее время в целях экономии принято решение отключать уличное освещение на период белых ночей. Современные технологии позволяют в автоматическом режиме регулировать уровень яркости светильников в зависимости от степени естественного освещения.

Константин Лазарев рекомендовал представителям администраций городов проработать вопрос применения механизмов концессии и энергосервиса для модернизации систем уличного освещения.

– Эта работа приведет к значительному повышению комфортности жизни и улучшению внешнего облика городов, что особенно важно при подготовке республики к предстоящему 100-летию. Кроме того, применение современных интеллектуальных технологий для уличного освещения приближает к достижению целевых показателей сразу двух национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика», – подчеркнул вице-премьер.

Механизм концессии позволяет модернизировать системы уличного освещения, затратив на это приемлемые для бюджетов объемы средств. В течение действия концессионного соглашения компания-инвестор производит ремонт и модернизацию, а также обеспечивает содержание систем освещения, принятого во временное пользование. Инвестор компенсирует свои расходы за счет дохода, получаемого при эксплуатации принятых объектов.

Еще одним способом внедрения энергоэффективных технологий является энергосервисный контракт. В этом случае компания-инвестор заменяет устаревшее энергооборудование на современное, энергоэффективное. Расходы компенсируются в течение нескольких лет только за счет экономии, получаемой в результате модернизации. То есть заказчик не несет никаких затрат, а в результате получает значительное снижение энергопотребления и экономию средств. Координатором развития системы энергосервиса в Коми является ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения», подведомственное министерству энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов региона.

Лина ПЕРОВА