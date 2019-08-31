В столице развернули кампанию по сносу развалюх

Фото mash.ru

Автор: Редактор 31.08.2019

Власти столицы Коми объявили о начале кампании по выявлению заброшенных частных деревянных домов и сносу металлических гаражей.

– В следующем году Сыктывкару исполняется 240 лет, и в этот юбилей, к сожалению, мы вступаем с портящими облик города обгоревшими жилыми домами, с металлическими гаражами, контейнерами, переполненными мусором, – констатировала и.о. градоначальника Наталья Хозяинова. – Поэтому мы начинаем массовую кампанию по приведению улиц в порядок. Было соответствующее поручение главы республики Сергея Гапликова.

Выявлением развалюх власти занимаются с мая: разослали собственникам неприглядных строений уведомления с просьбой за лето привести дома в порядок. В основной своей массе это частные дома в центре города, которые сгорели, покосились, где упали заборы. Пока отреагировал только один собственник и то своеобразно – завесил свой дом на улице Карла Маркса баннером. Фото такого креатива моментально появилось в соцсетях.

Наталья Хозяинова обратилась к горожанам помочь властям выявлять такие дома. Ну а те собственники, которые не отреагировали на просьбу администрации и, видимо, не могут содержать в порядке свои участки и недвижимость, получат судебные повестки. Первоначально им грозит административный штраф, а следующая мера – крайняя – изъятие земельного участка.

Такая же работа начата и по сносу металлических гаражей. Как пояснила и.о. мэра столицы, право на установку железных гаражей на территории города имеют только льготные категории граждан. В основной же своей массе «железяки» установлены незаконно, поэтому их владельцам следует проверить свои документы на гаражи и на земельные участки под них. Очистка улиц от гаражей начнется с микрорайона Орбита.

Кроме того, как призналась Наталья Хозяинова, через соцсети к ней приходит много сообщений о заполненных мусором контейнерных площадках, больше всего из Заречья, Максаковки, Красного Затона. Она переговорила с представителями регионального оператора по обращению с ТКО и договорилась об изменении графика работы мусоровозов. Однако прежде нужно знать реальную ситуацию. Поэтому и.о. градоначальника обратилась к жителям:

– Если вы видите переполненные мусорные баки – присылайте сообщения с указанием адреса. Мы согласуем с региональным оператором график вывоза мусора. Присылать сообщения можно через соцсети, «ВКонтакте», через портал «Активный регион».

Галина ВЛАДИС

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