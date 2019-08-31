Госдолг Коми продолжает сокращаться

По итогам первого полугодия 2019 года объем государственного долга снизился в 50 регионах страны, в 18 регионах госдолг вырос и в 17 – не изменился. Такие данные обнародовал Минфин России. Республика Коми в рейтинге по уровню долговой нагрузки занимает 36 место, обходя по показателям такие регионы Северо-Запада, как Мурманская и Архангельская области, Республика Карелия, а также Кировскую область.

Лидеры и антилидеры

По данным Министерства финансов страны, суммарный объем государственного долга всех субъектов Российской Федерации по итогам первого полугодия 2019 года снизился на 7,7 процента и составил 2,037 триллиона рублей. В абсолютном выражении госдолг регионов сократился на 169,4 миллиарда рублей. Сокращение произошло главным образом вследствие снижения объемов долга перед кредитными организациями.

Лучше всех над погашением госдолга поработали шесть регионов: Краснодарский край (сокращение на 29,5 миллиарда рублей), Нижегородская область (12,2 миллиарда), Свердловская область (12 миллиардов), Ставропольский край (11,25 миллиарда), Тверская область (10,4 миллиарда) и Пермский край (10 миллиардов рублей). На эти шесть регионов пришлось чуть больше половины (50,4 процента) от общего сокращения госдолга.

В четырех регионах госдолг сократился более чем на 30 процентов: Пермский край (-54,2 процента), Чувашская Республика (-42,7 процента), Тверская область (-42,3 процента) и Ставропольский край (-34,1 процента). Во всех перечисленных регионах результата удалось добиться за счет полного погашения задолженности перед коммерческими банками.

Другие четыре региона, напротив, нарастили свой госдолг более чем на 10 процентов: Республика Ингушетия (+15 процентов), Республика Саха (Якутия) (+13,2 процента), Республика Калмыкия (+12,9 процента) и Карачаево-Черкесская Республика (+12 процентов). В кавказских республиках госдолг увеличился за счет роста объема бюджетных кредитов, в Республике Калмыкия выросли как объемы коммерческих займов, так и бюджетных кредитов, а в Республике Саха (Якутия) за полгода не изменился только объем бюджетных кредитов, остальные виды задолженности увеличились.

Самый высокий абсолютный объем госдолга у Московской области – 125,7 миллиарда рублей. На втором месте Краснодарский край – 110,6 миллиарда, который в течение длительного времени занимал первую строчку по абсолютному объему госдолга. Но краевые власти продолжают планомерно погашать свои обязательства.

Курс на стабильность

Коми занимает в рейтинге 36 позицию. По состоянию на 1 июля текущего года госдолг республики составлял 26,9 миллиарда рублей. Доля бюджетных кредитов в суммарном объеме госдолга – 26,8 процента, а коммерческие кредиты ныне отсутствуют. Отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам республиканского бюджета – 32,7 процента. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился более чем на пять процентов (на 1 января 2019 года он составлял 37,8 процента).

Как отметили в Минфине РК, это «результат последовательной политики руководства региона по сокращению государственного долга, начало которой было положено в 2017 году, когда по поручению главы Коми правительством республики была утверждена программа оздоровления государственных финансов региона на период 2017-2021 годов».

Снижение госдолга республики стало возможным благодаря росту налоговой базы, драйверами которой выступили прежде всего налог на прибыль и налог на имущество организаций. С другой стороны, правительством Коми проводилась рациональная политика в части бюджетных расходов. Эти факторы в совокупности дали значительный профицит.

Исполнение республиканского бюджета в первом полугодии 2019 года с профицитом обеспечило формирование определенного запаса прочности финансовой системы. При этом часть доходов, полученная при исполнении бюджета Коми сверх планируемых показателей, была направлена на погашение долговых обязательств республики, объем которых по итогам первого полугодия 2019 года сократился на 5,3 процента (1,5 миллиарда рублей).

На сегодня государственный долговой портфель Республики Коми диверсифицирован по своей структуре и имеет благоприятную структуру долга, в которой доминируют долгосрочные выпуски ценных бумаг (73 процента от объема долга по состоянию на 1 июля 2019 года), что позволяет снизить риски рефинансирования государственного долга.

Более 27 процентов в структуре долга имеют бюджетные кредиты Министерства финансов Российской Федерации с низкой процентной ставкой 0,1 процента годовых, реструктуризированные под длительный срок погашения. Государственные гарантии Республики Коми составляют меньше одного процента от объема долга. Задолженность перед коммерческими банками отсутствует.

– В настоящее время правительством региона реализуются мероприятия долговой политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, направленные в первую очередь на обеспечение платежеспособности Коми, устранение риска неисполнения финансовых обязательств, поддержание сбалансированности республиканского бюджета. Все вышесказанное свидетельствует о том, что действующая финансовая система республики устойчива и стабильна, – пояснили в минфине.

По состоянию на 1 января 2017 года госдолг Коми составлял 41,8 миллиарда рублей, по итогам 2017 года его размер сократился на

3,3 миллиарда рублей, за 2018-й – на 10,1 миллиарда, за первую половину текущего года – на 1,5 миллиарда рублей. Это абсолютные величины, в относительных: если на 1 января 2017 года объем госдолга по отношению к налоговым и неналоговым доходам республиканского бюджета был 78,4 процента, то на 1 января 2019 года данный показатель составил 37,8 процента и продолжает снижаться.

Подготовила Лина ПЕРОВА