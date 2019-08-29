Питерский птицелов вывез сапсанов из Воркуты

В Коми выявлен житель Санкт-Петербурга, осуществлявший незаконную добычу особо редких птиц. Подозрительного гражданина заметили сотрудники транспортной полиции на железнодорожной станции в Печоре.

Как сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО, во время проведения досмотра среди личных вещей пассажира стражи порядка нашли картонную коробку с двумя птенцами сапсана. Особи этого вида занесены в Красную книгу России.

Транспортные полицейские выяснили, что 30-летний петербуржец прибыл в Воркуту специально для того, чтобы раздобыть редких птиц. Целую неделю птицелов выслеживал хищных сапсанов. В 50 километрах от заполярного города он заметил на скале гнездо с краснокнижными птицами и забрал птенцов. Злоумышленник планировал отвезти их в Зеленодольск Республики Татарстан для дальнейшего разведения. В отношении птицелова из Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных». Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Изъятые птицы переданы на ответственное хранение на станцию юных натуралистов. Жизни птенцов ничто не угрожает.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото пресс-службы УТ МВД России по СЗФО