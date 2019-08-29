«Террористов» заблокировали в лесу

В Сосногорском и Сыктывдинском районах оперативным штабом проведены плановые тактико-специальные учения. По легенде учений, преступная группа из трех человек взорвала самодельное взрывное устройство в здании железнодорожного вокзала станции Сосногорск. В результате взрыва пять человек погибли, десять – получили травмы различной степени тяжести.

Начальник республиканского управления ФСБ России Владимир Щуровский принял решение о проведении контртеррористической операции и введении на части территории Сосногорского района режима контртеррористической операции.

Как сообщила пресс-служба управления ФСБ, в ходе оперативно-поисковых мероприятий группа «преступников» была обнаружена и заблокирована в лесном массиве. При этом «злоумышленники» оказали вооруженное сопротивление. В ходе боевого мероприятия, проведенного спецназом, «преступники» были нейтрализованы, пострадавших среди гражданского населения и сотрудников силовых структур нет.

В учениях принимали участие сотрудники территориальных подразделений МВД, МЧС, Росгвардии, ФСИН, ФСБ, ФСО, АТК в Республике Коми, представители органов исполнительной власти региона и администрации Сосногорского района. В ходе мероприятий под руководством оперативного штаба отработаны совместные действия правоохранительных органов и специальных служб, республиканских и муниципальных учреждений, направленных на пресечение террористического акта и минимизации его последствий.

Подводя итоги, руководитель оперативного штаба в Республике Коми полковник Владимир Щуровский отметил, что учения в целом прошли на должном организационном уровне. Все участники с поставленными задачами справились в полном объеме, личный состав задействованных структур продемонстрировал высокий уровень профессионализма и слаженности.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото УФСБ РФ по РК