Для проекта реконструкции старого корпуса КГПИ ищут подрядчика

Реконструкция старого корпуса бывшего Коми государственного педагогического института по улице Коммунистической, 21 находится на стадии поиска подрядчиков для проектирования. Проект обновленного здания должен быть готов к концу 2019 года. А вся реконструкция должна быть завершена до 2021 года.

Напомним, здание бывшего КГПИ, а сейчас корпуса №10 Сыктывкарского госуниверситета, было построено в 1934-1935 годах. По оценкам специалистов, износ фундамента и несущих конструкций составляет 80 процентов, в значительной части помещений пребывание людей небезопасно.

По замыслу обновленное здание сохранит внешний исторический облик корпуса, но при этом будут учтены все современные требования безопасности, и оно станет доступным для маломобильных граждан. Планируется добавить к имеющимся трем этажам еще три сверху, создать подземный паркинг для автомобилей, а центральную атриумную часть сделать семиэтажной.

Как сообщается на сайте Сыктывкарского государственного университета, вопрос строящихся объектов, включенных в федеральную адресную программу, обсуждался в Министерстве науки и высшего образования России 21 августа. От СГУ на совещании присутствовал проректор по хозяйственной деятельности и имущественному комплексу Михаил Макаров.

На совещании руководитель департамента развития имущественного комплекса и бюджетных инвестиций Миннауки России Айрат Гатиятов заслушал доклады представителей вузов. Так, некоторые федеральные объекты уже строятся, но в основном университеты находятся в стадии разработки проектной документации, как и СГУ имени Питирима Сорокина.

– Наш университет уже разместил 9 августа конкурсную документацию и объявил открытый электронный конкурс на проведение проектных работ. Заявки принимаются до 3 сентября. Сумма контракта – 16,5 миллиона рублей. Цена включает в себя разработку проектной и рабочей документации, проведение изыскательных работ, по которым будет вестись строительство, – рассказал Михаил Макаров. – Наш университет не отстает от основных коллег в части размещения документации. Всем вузам были даны рекомендации по работе с бюджетными деньгами. Подобного рода совещания будут проводиться постоянно, контроль за качеством реализации проектов ведется строгий и регулярный.

По словам проректора, есть уже организации, которые заинтересовались участием в проекте.

– Мы ввели неценовые критерии к участникам конкурса – нужно выбирать самого опытного подрядчика, имеющего квалифицированный штат, – отметил Михаил Макаров. – Наш объект сам по себе уникальный, не типовой, находится в центральной части города. Поэтому требования к нему высокие. Подрядчик должен обладать достаточными знаниями и опытом. Также учитывать, что наш город находится в регионе, приравненном к Крайнему Северу. От того, как качественного будет сделана проектно-сметная документация, будет зависеть дальнейшая работа над объектом. После чего проектная документация будет сдана на государственную экспертизу.

Общие сроки проекта остаются прежними, как и выделенная на реконструкцию сумма – 813 миллионов рублей.

Галина ГАЕВА

Фото Трофима МЯНДИНА