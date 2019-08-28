Зарплата бюджетников Коми увеличится с 1 января

Сергей Гапликов поручил повысить с 1 января 2020 года заработную плату работникам бюджетной сферы Республики Коми, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Глава республики провел рабочую встречу с заместителем председателя регионального правительства – министром финансов Галиной Рубцовой. Вице-премьер доложила о поправках в закон о республиканском бюджете, которые будут рассматриваться на октябрьском заседании Госсовета Коми.

По итогам 2019 года ожидается профицит республиканского бюджета. Доходы увеличатся предварительно на семь миллиардов 600 миллионов, расходы – на сумму свыше двух миллиардов рублей.

Галина Рубцова также проинформировала о работе по подготовке проекта республиканского бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

По поручению главы Коми в 2020 году будут увеличены все республиканские выплаты и пособия. Индексация на 4,8 процента коснется практически всех мер социальной поддержки, предусмотренных в регионе для льготных категорий граждан, включая ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ветеранов труда, ветеранов труда Республики Коми, граждан старше 70 лет, семей с детьми.

Дополнительно к запланированной индексации из бюджета Коми в 2020 году будет выделено еще 1,3 миллиарда рублей на обеспечение пакета мер поддержки семей с детьми, в том числе предусмотренных в законопроекте, который был подготовлен по поручению Сергея Гапликова.

Кроме того, с 1 января 2020 года на 4,8 процента повысится заработная плата работников бюджетной сферы Республики Коми. Это плановое повышение, которое первоначально предусматривалось выполнить с 1 октября 2020 года, но глава региона Сергей Гапликов распорядился провести индексацию раньше – с начала года.

Напомним, во исполнение майских указов 2012 года за последние шесть лет в Республике Коми в разы увеличилась заработная плата врачей, работников учреждений культуры, социальных работников, педагогов в школах и дошкольных учреждениях. Правительство региона также в полном объеме обеспечило реализацию инициативы президента России о повышении минимального размера оплаты труда с 2018 года.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru