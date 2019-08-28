Жилфонд столицы ждет подключения к теплу

В последние дни августа в Сыктывкаре и окрестностях в ночное время ожидаются заморозки до трех градусов ниже нуля. Об этом в среду на общегородской планерке сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС по Сыктывкару Олег Атаманюк. В этой связи в ближайшее время администрация города подготовит долгожданное многими жителями столицы постановление о подключении жилфонда к теплу.

О готовности к подключению доложили все ресурсоснабжающие организации, но для подключения этого недостаточно. Как отметила и.о. руководителя администрации столицы Наталья Хозяинова, сейчас все зависит от управляющих компаний и ТСЖ, которые должны подготовить паспорта готовности жилых домов. На сегодня такие паспорта подписаны лишь в половине жилфонда.

– Если паспорта еще не подписаны, давайте работать с соответствующими органами. Мы со своей стороны окажем поддержку в этом вопросе. Как говорят управляющие компании, заявки находятся на подписи в Коми энерго-сбытовой компании. Я дала поручение своему заместителю проработать этот вопрос с КЭСК, чтобы не задерживать процесс, – сообщила Наталья Хозяинова, призвав жителей со своей стороны также тормошить управляющие компании, чтобы тепло поскорее пришло в дома.

Галина ВЛАДИС

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