Наставничество на высшем уровне

Начались встречи членов команды Республики Коми с наставниками. С августа по сентябрь запланировано около 20 встреч наставников с резервистами. По итогам будут сформированы индивидуальные планы профессионального развития, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, по инициативе Сергея Гапликова в Год наставничества в регионе был объявлен конкурс на включение в резерв управленческих кадров «Команда Республики Коми». По итогам выполнения заданий и собеседований в нее были отобраны 100 человек из почти 300 претендентов.

За каждым резервистом был определен наставник из числа министров, их заместителей, руководителей муниципальных образований и топ-менеджеров крупных предприятий региона. Такая система наставничества призвана ускорить назначение резервистов на руководящие должности.

Первой со своим куратором, руководителем администрации Сысольского района Романом Носковым, встретилась член команды Екатерина Грибкова. Резервист руководит Центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сысольского района.

– Такой формат встреч определенно полезен. По роду моей деятельности часто приходится обсуждать различные вопросы с Романом Вениаминовичем. Но именно благодаря личной встрече в формате «наставник – резервист» удалось презентовать мои инициативы и проекты, рассказать о дальнейших планах развития. Роман Вениаминович проявил интерес и внимание к моей информации и предложил принять участие в некоторых совещательных органах, рабочих группах администрации, а также в районных проектах. На следующей встрече, которая состоится в начале сентября, мы более подробно обсудим совместные планы, – отметила Екатерина Грибкова по итогам встречи.

Резервисты из команды Республики Коми уже назначаются на руководящие должности. Константин Плехов был назначен руководителем министерства экономики, резервист Оксана Скирко назначена начальником финансово-экономического отдела министерства инвестиций, промышленности и транспорта Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru