Лучшие нефтяники работают в ЛУКОЙЛ-Коми

Финальные соревнования десятого конкурса профессионального мастерства работников организаций группы «ЛУКОЙЛ» по направлению «Нефтедобыча» прошли в яркой эмоциональной борьбе.

После того как 20 августа нефтяники показали знание теории, наступило время выполнения практических заданий. Соревнования проходили на производственных площадках Усинского месторождения и учебного центра усинского филиала Ухтинского государственного технического университета.

Открывая церемонию награждения, начальник департамента добычи нефти и газа ПАО «ЛУКОЙЛ» Азат Хабибуллин отметил, что конкурс стал настоящим праздником труда. Отдельная благодарность прозвучала в адрес организаторов мероприятия.

– Уверен, что мы все увезем с собой частичку тепла из гостеприимного Усинска, – подчеркнул Азат Хабибуллин. – Все участники конкурса показали достойный профессиональный уровень, но команда ЛУКОЙЛ-Коми была практически вне конкуренции.

Яркий пример профессиональной настойчивости продемонстрировал оператор по добыче нефти и газа Денис Ануфриев, который на прошлом конкурсе занял третье место и сразу заявил о стремлении стать первым. И свое обещание сдержал. Кроме этой профессии, за нефтяниками ЛУКОЙЛ-Коми также первые места еще в пяти номинациях конкурса. В номинации «Электрогазосварщик» представитель предприятия уверенно лидировал, но потерял преимущество из-за досадной ошибки, обусловленной разве что волнением, и уступил коллеге из Перми.

Призовое место заняли и наши земляки, представлявшие предприятие в состязании нештатных аварийно-спасательных формирований. Эти профессиональные соревнования проходили на специализированном полигоне в Астрахани.

– Успехи нашей компании – это результат коллективной работы профессионалов, – отметил в своем выступлении генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев. – Сегодня в летопись компании будут внесены имена новых победителей, тех, кто по праву заслужил носить звание лучших в своей профессии. Динамика ваших результатов впечатляет, и мы с вами достигаем все новых и новых высот.

Приветствия прозвучали также от представителя международной ассоциации профсоюзных организаций ЛУКОЙЛа Александра Фролова.

Победители десятого конкурса профессионального мастерства работников организаций группы

«ЛУКОЙЛ» «Лучший по профессии» по направлению

«Нефтедобыча»:

• «Оператор по добыче нефти и газа» – Денис Ануфриев (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»);

• «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки» – Леонид Кубасов (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»);

• «Оператор товарный» – Наталия Маслова

(ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»);

• «Машинист компрессорных установок» – Станислав Савицкий (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»);

• «Машинист технологических насосов» – Алексей Чупров (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»);

• «Звено электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования» – Влас Бочков и Дмитрий Волк (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»);

• «Электрогазосварщик» – Радик Суфияров

(ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»).

Конкурс в третий раз проводился в Усинске и впервые – в международном формате: участие в нем приняли команды ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «РИТЭК», ООО «ЛУКОЙЛ-Калининград-морнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» и ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани».