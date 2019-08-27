Коми присоединилась к всероссийской акции «Ночь кино»

Уже в четвертый раз ко Дню российского кино по всей стране прошла масштабная акция «Ночь кино». В этом году было задействовано рекордное количество площадок – три с половиной тысячи, включая кинотеатры, библиотеки, музеи, культурные центры и парки. В городах и районах Коми акция проходила на четырнадцати площадках.

Бесплатные киносеансы и развлекательные мероприятия состоялись вечером 24 августа. Зрители увидели фильмы, которые были отобраны с 27 июня по 10 июля с помощью всероссийского интернет-голосования: семейную ленту «Домовой» Евгения Бедарева, боевик «Балканский рубеж» Андрея Волгина и комедию «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова. Всего в списке было 26 работ.

В Сыктывкаре культурно-развлекательная акция собрала зрителей в Центре досуга и кино «Октябрь». Журналист «Республики» посмотрел здесь российско-сербский фильм «Балканский рубеж» с участием таких актеров, как Гойко Митич и Эмир Кустурица.

«Октябрь» – одно из старейших культурных учреждений города, деятельность которого уже 65 лет связана с кино, – подготовил ряд праздничных мероприятий. Киноночь стартовала здесь в 16 часов. В зоне кинокомфорта для юных зрителей работал детский мультвернисаж, а зрители постарше погрузились в мир виртуальной реальности с VR-очками, в киномастерской прошли мастер-классы, а в импровизированной гримерной можно было нанести настоящий грим.

Помимо трех общих для всей страны фильмов, каждый город или регион мог по желанию выбрать еще один. В Сыктывкаре четвертым фильмом стала картина Григория Козинцева «Гамлет». В этом году ей исполнилось 55 лет.

Также в программе вечера были «Кинорулетка», настольные игры «Киноэрудиты», книжная выставка «Кино и книга», фримаркет, тематические фотозоны, концерт «Киношлягер» и файер-шоу «Огни Биармии». Последнее прошло за полтора часа до полуночи на площадке рядом с «Октябрем». Причем свое зажигательное мастерство артистам театра огненных и цирковых искусств «Power of Fire» пришлось показывать под проливным дождем.

В хоррор-баре «Киношок» весь вечер крутили ужастики, на столиках среди корней деревьев тускло мерцали свечи, а в меню были «живая» и «мертвая» вода, а также другие «ужасные» деликатесы.

Специальным гостем «Ночи кино» стал Прокопий Уляшов. Опубликовав на своей странице в социальных сетях подборку иллюстраций, на которых он изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей из «Игры престолов», он заинтересовал «Союзмультфильм». Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева назвала серию рисунков Прокопия талантливой и остроумной, и Прокопий получил предложение работать на киностудии. В «Октябре» он рассказал об экскурсии на студию «Союзмультфильм» и провел мастер-класс по созданию мультгероев.

Как сообщили «Республике» организаторы акции, всего в этот вечер на киносеансах в «Октябре» побывало почти четыреста человек.

Помимо Сыктывкара, к «Ночи кино» присоединились Печора (кинотеатр Горького), Вуктыл (Клубно-спортивный комплекс), Емва (районный дом культуры), Инта (Дворец культуры и техники), Ухта (Городской дворец культуры), села Айкино (Центральный дом культуры), Визинга (кинотеатр «Мир»), Ижма (кинозал Межпоселенческой клубной системы), Объячево (Дом кино и досуга), Усть-Кулом (районный дом культуры) и Койгородок (Централизованное клубное объединение), поселки Водный (Дом культуры) и Жешарт (кинотеатр «Современник»).

Организаторы акции «Ночь кино» – Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». Куратор акции в Республике Коми – АУ РК «Комикино» при поддержке министерства культуры, туризма и архивного дела региона.

Артур АРТЕЕВ

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