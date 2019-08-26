Шахтерские города Коми получат федеральную поддержку

Президент России поддержал предложения Сергея Гапликова по развитию Воркуты и Инты

В преддверии Дня шахтера глава Коми Сергей Гапликов побывал с рабочей поездкой в Воркуте. Руководитель региона ознакомился с производством низкозольных угольных концентратов на центральной обогатительной фабрике «Печорская», оценил ход работ по благоустройству дворовых территорий, осмотрел состояние стадиона «Юбилейный», принял участие в торжественном шествии горняков, ветеранов и руководителей предприятий, а также поздравил жителей города с Днем шахтера.

Как сообщает пресс-служба главы республики, программа визита началась с посещения центральной обогатительной фабрики «Печорская» АО «Воркутауголь». ЦОФ «Печорская» – заключительное звено производственной угольной цепочки большинства шахт Воркуты, одна из крупнейших в России. Назначение фабрики – обогащение углей, выпуск угольного концентрата различных марок. Фабрика оснащена современным оборудованием, производственный процесс максимально автоматизирован.

В 2018 году предприятие получило сертификат качества на угольный концентрат новой марки 1Ж, который способен улучшать прочность кокса до 15 процентов. Также фабрика наладила выпуск угольного концентрата энергетической марки ГЖО. Успешные эксперименты по снижению зольности сделали этот уголь применимым не только в энергетике, но и в металлургии.

– Мероприятия, которые здесь разработаны, дают нам возможность решить задачу по потребности воргашорского угля на рынке после газификации энергосистемы, ну и в том числе нашей металлургической промышленности. Этот вопрос нас всех заботил, мы его не раз обсуждали. Я благодарен компании и руководству ПАО «Северсталь», АО «Воркутауголь», что они такое мероприятие разработали и внедряют. Это позволит еще много лет заниматься добычей угля на Воргашорской шахте, вырабатывать пласты и направлять его на рынок для продажи, при этом сохранять уровень добычи и обеспечивать жителей рабочими местами. Сегодня АО «Воркутауголь» флагман для республики, одно из стабилизирующих, занимающихся в том числе вопросами социально ориентированной помощи, – прокомментировал Сергей Гапликов.

Центральным праздничным мероприятием стало торжественное шествие горняков, ветеранов и руководителей предприятий. Затем на центральной площади состоялся праздничный митинг, на котором руководитель региона поблагодарил ветеранов отрасли и шахтеров за самоотверженный труд и патриотизм.

– Уважаемые горняки и все, кто обеспечивает добычу и переработку «черного золота», в преддверии вашего профессионального праздника обращаюсь к вам с поздравлениями от президента Российской Федерации Владимира Путина. 22 августа я был приглашен в Кремль на совещание по перспективам развития угольной отрасли. Президент просил передать слова благодарности за ваш труд, верность выбранной профессии и обеспечение нашей страны углем. На совещании были приняты важные решения, которые напрямую затрагивают вопросы будущего Воркуты, Инты, социально-экономического положения шахтеров и их пенсионного обеспечения. Эти решения, ожидаемые многие годы, будут реализованы совместно с правительством страны, – отметил Сергей Гапликов.

Также глава Коми вручил воркутинским шахтерам заслуженные государственные награды. Подарок получила и Воркута – Сергей Гапликов вручил мэру заполярной столицы Игорю Гурьеву сертификат на 100 миллионов рублей на благоустройство города. Деньги пойдут на ремонт дорог.

– У Воркуты уже есть положительный опыт в работе по благоустройству города, по итогам всероссийского конкурса на комплексное благоустройство городского пространства Воркута даже входила в тройку городов-лидеров страны. Считаю, что работа должна быть продолжена на том же уровне, и сертификат на 100 миллионов рублей будет хорошим подспорьем, – прокомментировал Сергей Гапликов.

На средства сертификата в 2020 году в Воркуте отремонтируют и приведут в порядок 12 километров автомобильных дорог. Особое внимание будет уделено маршрутам подвоза детей в образовательные учреждения.

Далее руководитель республики осмотрел ход работ по благоустройству дворовых территорий по улице Димитрова и Шахтерской набережной в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сейчас ведется асфальтирование придомовых территорий, установка дополнительного освещения. Также появятся новые скамейки, урны, малые архитектурные формы.

Всего в 2019 году в Воркуте запланировано привести в порядок более 40 тысяч квадратных метров дворовых и общественных территорий. Часть работ уже завершена. В ближайшее время начнется благоустройство городской центральной площади, продолжается благоустройство центральной площади поселка Воргашор.

Благодаря поддержке главы Коми и регионального правительства за последние три года в рамках программы «Формирование современной (комфортной) городской среды» в Воркуте реализовано восемь проектов на общую сумму 207 миллионов рублей. Приведены в порядок 32 двора, установлено 30 детских площадок, 11 спортивных комплексов, благоустроены городской парк, аллея пионеров, парк Победы.

Инспектируя ход благоустройства города, Сергей Гапликов пообщался с воркутинцами. Жители отметили, что город за последние годы заметно преобразился.

– Воркуте были выделены 100 миллионов рублей, и эти деньги в следующем году пойдут исключительно на приведение в порядок дорог, проезжих частей. Люди многие годы ждали и верили, поэтому внешний вид Воркуты должен сиять. Ваша вера, желание жить в этом городе заставляет нас, региональные и федеральные власти, решать эти насущные вопросы. Низкий поклон и огромное спасибо всем воркутинцам за веру в этот город, – поблагодарил воркутинцев Сергей Гапликов.

А еще в Воркуте капитально отремонтируют стадион «Юбилейный». Такое решение Сергей Гапликов принял, посетив этот спортивный объект.

Построенный в 1946 году стадион «Юбилейный» и сегодня является важнейшим объектом спортивной инфраструктуры города. Здесь регулярно проводятся соревнования различного уровня, тренировочные сборы учащихся детских спортивных школ по дзюдо, киокусинкай, футболу, баскетболу, волейболу, боксу, спортивной борьбе, а также спортивные занятия трудовых и оздоровительных лагерей. На стадионе базируется секция по лыжным гонкам спортивной школы «Олимпиец», проводятся тренировки по лыжным гонкам. Фактическая загруженность объекта составляет 12 394 человека в год.

Капитальный ремонт зданий и сооружений на стадионе не проводился больше 18 лет. На футбольном поле образовались провалы и неровности, на беговых дорожках – трещины и ухабы, что может привести к травмам. Фасад трибун сильно деформировался, требует капитального ремонта как с внешней, так и с внутренней стороны.

– Место притягательное, многие из воркутинцев помнят, как тут раньше собиралось огромное количество людей. С ним связаны многие исторические моменты. Сегодня мы уделяем большое внимание театрам, паркам, скверам, другим историческим местам, стадион «Юбилейный» также необходимо привести в надлежащее состояние к 100-летию республики. Этот объект будет большим подарком для воркутинцев, – отметил Сергей Гапликов и дал поручение мэру Воркуты проработать этот вопрос.

Перспективы дальнейшего развития Воркуты Сергей Гапликов обсудил с руководителем администрации города Игорем Гурьевым.

В частности, была затронута тема развития угледобычи в Заполярье. По итогам прошлого года воркутинские шахтеры выдали на-гора почти 10 миллионов тонн. Сегодня градообразующая компания «Воркутауголь» показывает хорошую динамику: на 1 августа добыча угля к показателям аналогичного периода прошлого года составляет более 107 процентов. Объемы поставки угля – более 127 процентов. Компания обеспечивает стабильные налоговые поступления в консолидированный бюджет республики.

В ходе состоявшейся накануне рабочей встречи Владимира Путина с губернаторами и главами угледобывающих регионов страны Сергей Гапликов обратился к президенту России с просьбой оказать поддержку Воркуте и Инте, проинформировав главу государства о социально-экономической ситуации в шахтерских городах республики, насущных проблемах и вариантах их решения.

Президент России поддержал предложения Сергея Гапликова по развитию Воркуты и Инты. По итогам совещания Владимир Путин дал ряд поручений, согласно которым правительство страны совместно с правительством Коми должно разработать и утвердить до конца 2019 года «план дальнейшего развития монопрофильных муниципальных образований – городских округов Воркута и Инта, обратив особое внимание на поддержку занятости населения, определение перспектив развития угледобычи, а также на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных указанным планом».

– Президент поддержал наши предложения. По его поручению правительство Российской Федерации совместно с правительством Республики Коми должны разработать программы развития Воркуты и Инты. Это действительно для нас крайне важно, тем более что у Воркуты есть большой потенциал развития угледобычи. И те 10 миллионов тонн, которые там добываются сейчас, могут быть через некоторое время замещены за счет двух лицензионных участков «Уса-1» и «Уса-3». Думаю, весь комплекс поручений в преддверии Дня шахтера позволит более детально, глубоко и системно разобраться в той ситуации, которая складывается, и принять меры, которые позволят нам преодолеть негативные тенденции. Сейчас под руководством вице-премьера правительства России Юрия Трутнева разрабатывается законопроект, который предусматривает стимулирующие меры поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в арктической зоне. Для нас это, конечно, чрезвычайно важно. Все направления, которые мы обсуждаем на Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, войдут в общий объем поддерживающих мероприятий, – прокомментировал Сергей Гапликов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru