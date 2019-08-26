Новые места в школах

Сергей Гапликов провел рабочее совещание с президиумом правительства Коми. Один из основных вопросов повестки – готовность образовательных организаций региона к новому учебному году. С докладом выступила министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова.

По словам министра, все детские сады, школы, учреждения дополнительного и профессионального образования региона к новому учебному году готовы. Всего комиссиями приняты 783 образовательные организации.

В этом году на подготовку образовательных организаций Коми было направлено порядка 735 миллионов рублей (на 250 миллионов больше, чем в 2018 году). Из них средства федерального бюджета – 84 миллиона рублей, республиканского – 329,2, местных бюджетов – 321,6.

В ходе подготовки выполнялись требования безопасности, предъявляемые к образовательным организациям, в том числе пожарной и санитарно-эпидемиологической, антитеррористической защищенности. Особое внимание было уделено укомплектованности педагогическими кадрами, материально-технической базе, благоустройству и состоянию зданий.

По поручению Сергея Гапликова министерством ведется работа по ликвидации двухсменного обучения в школах и очереди в детские сады для детей ясельного возраста.

К 1 сентября будет введено 550 новых мест в школах. 28 августа откроется новый корпус на 250 мест в селе Усть-Кулом. Со 2 сентября 200 человек примет республиканский лицей для одаренных детей. После капитального ремонта откроется здание сыктывкарской школы №4. До конца года планируется ввести 50 дополнительных мест в специальной (коррекционной) школе №40 Сыктывкара.

– В дошкольных образовательных организациях к 1 сентября будет введено 90 новых мест. В основном путем переоборудования имеющихся помещений. До конца года планируем завершить детский сад на 50 мест в селе Большелуг Корткеросского района. Также выкупаем помещение на 50 мест по улице Тентюковской в Сыктывкаре. В частных детских садах планируем ввести 156 мест, – сообщила Наталья Якимова.

Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Образование» завершен ремонт в трех спортивных залах сельских школ и установлены три спортивные площадки в сельских населенных пунктах на территории образовательных организаций.

Роман СЕМЕНОВ