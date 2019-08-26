Ожившая история Ухты

Девяностолетие своего основания Ухта отметила еще одним примечательным мероприятием. Напомним, празднества в Жемчужине Севера стартовали 20 августа, когда город посетил глава Коми Сергей Гапликов. А в субботу, 24 августа, праздник развернулся в полную силу и начался на берегу реки Ухты с театрализованного митинга у памятного знака первопроходцам севера.

Как сообщает пресс-служба администрации города, к памятнику пришли не только ухтинцы, но и руководители других городов республики, которые приехали поздравить Ухту с юбилеем.

В этот праздничный день ожила история: после рассказа ведущего о зарождении города зрителей попросили перевести взгляд на реку, где в этот момент началась реконструкция высадки геологоразведочной экспедиции 21 августа 1929 года.

Экспедиция прошла от Белого и Баренцева морей до устья Печоры вверх по Ижме. Путь по реке Ухте оказался наиболее трудным. Он занял два дня: на двенадцати километрах встретилось одиннадцать порогов.

Среди бескрайней тайги на узкий пятачок на крутом берегу реки Ухты высадились 125 человек. Именно это неприметное место и стало плацдармом для зарождения и развития Ухты. В тот день начальник экспедиции Сидоров записал: «Сего числа вверенная мне экспедиция прибыла к месту своего назначения на ручей Чибъю».

На праздничном митинге вспомнили и пророческие слова почетного жителя города Ивана Косолапкина: «Сегодня здесь лес, а через несколько лет мы не узнаем Ухты. Вырастет целый город, с юга придет железная дорога».

С поздравлением и словами памяти о тех, кто строил город, выступили глава города Григорий Конёнков и руководитель администрации Ухты Магомед Османов.

Творческие коллективы города специально к празднику подготовили выступления, а напротив памятника появилась клумба с надписью «Ухта – 90». В завершение мероприятия присутствующие возложили цветы к памятному знаку.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Ухты