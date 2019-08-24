Медали за раскорячку

Золотая, серебряная, бронзовая и деревянная медали были эксклюзивно изготовлены в начале восьмидесятых годов прошлого века для членов сыктывкарского спортивного клуба «Раскорячка». Увидеть эти необычные награды, а также все многочисленные ордена и медали первого секретаря Коми обкома КПСС Ивана Морозова можно на выставке «Жизнь по совести, награда по чести». Небольшая экспозиция, посвященная легендарному руководителю республики, открылась 21 августа в доме-музее Ивана Морозова (отдел Национального музея Коми).

С именем Ивана Морозова (1924-1987) связана целая эпоха в истории Коми. Как государственный деятель, он был хорошо известен не только в республике, но и за ее пределами. Под его руководством Коми АССР в 1960-1980-х годах стала одним из самых интенсивно развивающихся регионов страны. Прислушиваясь к мнению ученых, специалистов, партийцев и советских работников, он умело «пробивал» в московских кабинетах решение многих вопросов. Сыктывкарский ЛПК, Печорская ГРЭС, освоение Вуктыльского газоконденсатного и Усинского нефтяного месторождений, домостроительные комбинаты, крупнейшая в Европе шахта «Воргашорская», открытие Сыктывкарского госуниверситета и Ухтинского индустриального института, музыкального театра в столице республики – это всего лишь маленькая часть дел, которые удалось решить команде во главе с Морозовым.

Три ордена на знамени республики – это тоже заслуга областной партийной организации, во главе которой более двух десятков лет стоял Иван Морозов.

Как рассказала изданию заведующая домом-музеем Ивана Морозова Инна Мамонтова, за многолетний и добросовестный труд бывший руководитель Коми автономной республики был награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, «Знак Почета» и другими орденами и медалями.

– Всего порядка четырех десятков наград, – уточнила Инна Мамонтова. – Их, а также документы к наградам вдова Ивана Павловича Мария Григорьевна сдала в музей. Но есть некоторые несовпадения, поэтому сложно назвать точное число. Первая награда – военная. Это полученная на фронте в 1943 году «Медаль за боевые заслуги». Остальные военные, как у многих: «За победу над Германией», «За работу в тылу», юбилейные, орден Отечественной войны. Есть шесть иностранных – болгарских – наград. Самая ценная из них – орден Народной Республики Болгарии I степени. Это была редкая для советских граждан награда. Также Иван Морозов – полный кавалер знака «Шахтерская слава». Правда, ему их выдали в обратном порядке – первой, второй, третьей степени, а правильно – третьей, второй, первой.

Иван Морозов не только получал награды, он их и вручал. И помимо государственных наград, он учредил свою шуточную медаль для участников своей спортивной команды «Раскорячка».

– «Раскорячка» – это спортивная команда из обкомовских работников, которые ежедневно в 06.15 выходили на пробежку в Кировский парк. В выходные дни они проводили соревнования по бегу, отжиманиям и прыжкам, – рассказала Инна Мамонтова.

Всего было придумано четыре медали для «раскорячек». Три металлические делали по спецзаказу на ухтинском металлозаводе. А деревянную, которой награждали лодырей и засоней, Иван Морозов выжигал сам. Причем деревянные кружки для этой медали он лично отпиливал от черенка лопаты. Именно на деревянной указана дата выдачи – 1984 год. На других написано: «Быть здоровым старайся – в раскорячке занимайся», «За здоровьем до 2000 года». Наверняка и сейчас в республике остались друзья и соратники Ивана Морозова, у которых сохранились эти удивительные награды.

Посетители выставки смогут не только увидеть ордена и медали, но и узнать их историю при помощи мультимедийной программы. Также на выставке представлены фотографии, документы, личные вещи Морозова. В частности, его чеки и квитанции за различные покупки и услуги. Из них можно узнать, что в 1975 году он за 244 рубля приобрел кухонный гарнитур и за 2170 рублей – гарнитур для жилой комнаты, а в 1974 году Морозовы отгуляли в ресторане свадьбу дочери Галины на 439 рублей 23 копейки.

В этом году в Коми проходят мероприятия, посвященные 95-летию со дня рождения Ивана Павловича Морозова. 30 сентября в большом зале республиканского парламента состоится республиканская научно-практическая конференция «Морозовские чтения». В ее работе примут участие ученые, представители органов государственной власти, соратники Морозова, сотрудники музеев и архивов республики, студенческая молодежь. Наглядным дополнением к выступлениям станет тематическая выставка, которая развернется в фойе Госсовета Коми.

Артур АРТЕЕВ

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