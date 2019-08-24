Книжный дворик с литературным мостиком

В преддверии Дня республики и в год своего 45-летия Юношеская библиотека Коми преподнесла своим читателям и всем сыктывкарцам подарок – книжный дворик. Так назвали уютную площадку-сквер для отдыха, чтения и проведения мероприятий у торцевой стены здания по улице Коммунистической, 78. На первом этаже этого дома и расположена республиканская Юношеская библиотека. Официальное открытие книжного дворика прошло 20 августа.

Автор идеи проекта – директор Юношеской библиотеки Ольга Винниченко познакомила присутствующих с историей книжного дворика.

– Начало было положено пять лет назад, когда на этом месте появилась первая в республике маленькая свободная библиотека, – напомнила она. – Рядом был разбит цветник, установлены скамейки. Библиосквер стал любимым местом отдыха сыктывкарцев. Но сейчас мы решили изменить вид книжной площадки и добавить сюда новые элементы.

Теперь здесь установлены литературный мостик, который во время праздников может стать сценической площадкой для молодежных акций, импровизированная беседка с романтическими качелями под навесом, винтажный фонарь. Все это, по мнению Ольги Винниченко, подарит хорошее настроение и вдохновение. А книжный шкафчик на одной железной ножке – это место для буккроссинга, где читатели могут брать книги или куда можно приносить свои книжные «излишки» из дома.

Первый замминистра культуры, туризма и архивного дела республики Константин Баранов отметил, что книжный дворик – это хорошее место для развития творческих начинаний и ярких встреч.

– Я не перестаю удивляться креативным проектам библиотеки в поддержку чтения, – признался Константин Баранов. – При этом она продолжает модернизировать свою территорию «шумными» и «тихими» зонами, расширяя их виртуально и географически, совершая выезды и во дворы Сыктывкара, и на мероприятия за пределы города. Книжный дворик позволит библиотеке органично вписаться в творческую среду улицы, став открытой площадкой для развития молодежных начинаний, а также приватных встреч с книгой.

На этом месте уже не первый год проводятся громкие чтения, поэтические марафоны, литературные флешмобы, интерактивные познавательные программы и другие интересные мероприятия.

Вместо традиционного перерезания ленточки гости повязали на кованые перила литературного мостика любви бантики цветов коми флага: белый, зеленый, синий. Это стало своеобразным признанием в любви родной республике. Библиотекари рассказали, что те новобрачные, которые в день свадьбы сфотографируются на мостике любви и привяжут на его перила ленточки, будут счастливы в браке. Так в центре столицы появилась своя поляна невест.

Завершилась церемония поэтической акцией: начинающие поэты, волонтеры библиотеки, студенты республиканского колледжа искусств читали стихотворения. Затем все желающие могли попить горячего чая с сушками и печеньем.

Реализация проекта «Книжный дворик» стала возможна благодаря благотворительному конкурсу по выделению малых грантов на развитие инициатив городов и районов Республики Коми «Северная мозаика» при поддержке депутата Госдумы Ольги Савастьяновой.

Артур АРТЕЕВ

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