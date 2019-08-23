День республики – праздник семейный

На этой неделе в городах и районах Коми прошли праздничные мероприятия, посвященные 98-летию государственности республики. Также жители региона 22 августа вместе со всей страной отметили День Государственного флага Российской Федерации. В этом году в Сыктывкаре праздники получились по-настоящему семейными. Много мероприятий было проведено для детей.

Спели с хором

В Сыктывкаре народные гулянья начались вечером 21 августа. В этот день на главной площади столицы выступил популярный коллектив Михаила Турецкого – «Хор Турецкого». В его репертуаре есть советская классика, оперные произведения, фрагменты из мюзиклов, дореволюционные романсы, народные песни, диско-музыка девяностых и некоторые современные песни. В частности, хор исполнил «Звезду по имени Солнце» Виктора Цоя. Артисты поют более чем на десяти языках. Сыктывкарцы, например, услышали песню на иврите «Хава нагила». В первых рядах зрителей вновь «отжигала» бабушка в платочке из усть-куломской глубинки. Она прославилась на всю страну в позапрошлом году – когда видео с ее танцем под хиты диско-дуэта «Ottawan» появилось на YouTube. И в этот раз энергичная бабушка не стала сидеть дома, а приехала на праздник в столицу. Причем сельская меломанка заняла место около сцены за два часа до начала концерта и терпеливо ждала под моросящим дождем начало шоу.

Во время исполнения песни «Комсомольцы-добровольцы» один из певцов изобразил на сцене Ленина с протянутой рукой. Михаил Турецкий призывал сыктывкарцев подпевать знакомые слова любимых песен нескольких поколений. Ребят всех возрастов пригласили на сцену для исполнения советского хита «Солнечный круг».

– Спасибо родителям, которые привели детей на концерт послушать правильную музыку, – обратился к публике руководитель коллектива. – Я уверен, эти дети не будут смотреть «Дом-2».

Дети спустились со сцены, но в тесные ряды публики не вернулись и веселились от всей души на площадке перед сценой: танцевали, подпевали, пускали мыльные пузыри. Впрочем, это никому не мешало. Когда в конце концерта детишки все-таки успокоились и разошлись по родителям, около сцены осталась только одна маленькая девочка. Михаил Турецкий решил помочь ей найти родителей и вывел на сцену.

– Девочка, как тебя зовут? – спросил он.

– Мама, – испуганно пискнула девчушка в микрофон.

И мама услышала, и мама пришла. Счастливый ребенок был возвращен родительнице.

В завершение концерта Михаил Турецкий поблагодарил за его организацию правительство Коми и главу республики Сергея Гапликова. Финальной стала песня «С тобой и навсегда».

«Хор Турецкого» называют музыкальным феноменом наших дней. В нем собраны обладатели уникальных голосов – от самого низкого баса-профундо до самого высокого мужского сопрано.

Семейный отдых

Днем 22 августа в Кировском парке столицы прошла музыкально-развлекательная программа семейного отдыха «Моя республика – моя семья». Сыктывкарцев и гостей столицы Коми ждали мастер-классы, тренинги, активные и интеллектуальные игры, творческие мастерские, квесты, конкурсы, спортивные соревнования. Городские и республиканские учреждения культуры подготовили различные развлекательные площадки. Одной из самых популярных среди гостей стала площадка «Поляна сказок», организованная специалистами столичного Центра досуга и кино «Октябрь».

Поляна, украшенная домиками, заборчиками, картинками, всевозможными корягами и канатами, на один день превратилась в сказочный пейзаж, где горожане проходили различные испытания. В этом им помогали герои известных сказок. Сказочница при помощи аквагрима раскрашивала детвору, Баба-яга учила зельеварению, Леший – прыгать по «кочкам» в мега-следах, Кикимора – изготавливать бусы и браслеты из рябины, Варвара-краса – плести длинные косы. Всем прошедшим испытания в награду Добрый молодец собственноручно готовил сладкую вату. Рядом с «Поляной сказок» расположилась площадка «Кино под открытым небом», где на пуфиках мальчики и девочки, а также их родители смотрели анимационные и художественные фильмы по мотивам сказок.

На стадионе парка знатоки сражались в интеллектуальной игре «Мозгобойня». Выиграли команды «Тигры разума», «Я не с ними» и «Переплет».

Работали площадки «Читающий Сыктывкар» и «Детский городок». Семейные команды бегали по парку с путеводителями квеста в руках.

Авто и ГТО

На Стефановской площади автосалоны города представили автомобили ведущих производителей, а перед памятником Ленину прошла ярмарка хендмейда «Феерия творчества». Предлагали и необычные сувениры – фигуры из каменного угля. Но продавец так и не открыл тайну, кто и где их делает.

Также на площади развернулись праздничная торговля и фудкорт-зона. Ближе к памятнику Ленину организовали спортивные мини-площадки. На одной из них горожане сдавали нормы ГТО: поднимали гирю, отжимались, качали пресс. Сдавшие норму получали свидетельства. Под кроной деревьев создали шахматную зону.

На площадке «под часами» собрала публику программа для любителей здорового образа жизни «Будь здоров».

В Национальной галерее Коми прошли день открытых дверей и ART-медитация. Жители и гости столицы знакомились с временной и постоянной экспозицией галереи. На экспозиции первой биеннале современного искусства «Aрт-коллаборации. Синтез искусств» проводились экскурсии «Город и человек» и «Современное искусство петербургских художников». На ART-медитации участники смогли попробовать свои силы в медитативном рисовании дзен-графики от участницы объединения «Земляничный ART», выбрать мастер-класс по интересам: эбру или флуоресцентную живопись. Вечером прошла «Relax-экскурсия».

Отделы Национального музея Коми – Литературный музей Ивана Куратова, дом-музей Ивана Морозова, отдел истории – тоже распахнули свои двери. В отделе этнографии сотрудники музея подготовили программу «Чери лун» («Рыбный день»). Посетители узнали о рыболовных снастях, которыми ловили рыбу в старину, и рисовали открытку «Большая рыба».

Искусство жить вместе

Праздник отметили не только в столице региона, но и во всех городах и районах. Так, в Инте 22 августа праздничный день открыла ярмарка «Интинский Арбат». В полдень начался фестиваль национальностей «Искусство жить вместе», в рамках которого прошло праздничное шествие, а также молодежная акция «Миян флаг» («Мой флаг»), детский флешмоб «Юркыд шоръяс» («Звонкие ручейки»), хоровод дружбы, акция «На день многонациональной республики – в народном!», концерт творческих коллективов города и района. После на площади Ленина работали спортивная и игровая площадки. Участие в праздничных мероприятиях приняли министр национальной политики Коми Галина Габушева и министр культуры Сергей Емельянов.

Горожане и гости Инты смогли поучаствовать и в празднике улицы Горького «В моей душе ты стала главной, родная улица моя!». А вечером прошла праздничная программа «Сердце Земли моей!». Завершился день фейерверком.

Проведение масштабных торжеств в приполярном городе стало возможным благодаря гранту главы Коми ко Дню образования республики, который в этом году выиграла Инта. Грант стал хорошим подспорьем для сохранения культурного наследия и развития национальных традиций, а также социально-экономического роста городов и районов. На выделенные средства были проведены работы по развитию и модернизации объектов общественной инфраструктуры и, конечно, организованы праздничные мероприятия. Конкурс на право проведения на территории муниципалитетов мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми проводится с 2016 года. В этом году победителями конкурса стали Инта и Сыктывдинский район, которые получили гранты на сумму 36 и 9 миллионов рублей соответственно.

Артур АРТЕЕВ

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