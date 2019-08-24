Уважаемые работники и ветераны горной промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!

Для нашей республики этот день имеет особое значение. Горная промышленность всегда занимала важное место в экономике региона.

Шахтеры – люди особой закалки. Профессия требует от вас несгибаемого характера, силы духа и смелости, а также оптимизма, позволяющего преодолевать любые трудности.

Искренне благодарю вас за нелегкий, но нужный труд, верность шахтерским традициям, а ваши семьи – за терпение и поддержку. Желаю вам безаварийной работы и успехов в вашем деле.

Отдельные слова благодарности адресованы тем, кто стоял у истоков – ветеранам отрасли. Поздравляю также с Днем шахтера преподавателей и студентов профильных учебных заведений. От вас во многом зависит внедрение новых технологий в производство и развитие топливно-энергетического комплекса республики.

Доброго здоровья, счастья, стабильности и благополучия вам и вашим близким!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Республики Коми