Обновленный вокзал в Сосногорске откроется в 2020 году

В ходе рабочей поездки в Сосногорский район, которая состоялась 20 августа, глава Коми посетил строящийся вокзал.

По итогам осмотра Сергей Гапликов поручил провести совместное совещание, в ходе которого представители Северной железной дороги и правительства региона обсудят вопросы реализации соглашения, инвестиционных проектов ОАО «РЖД» на территории Коми, а также вопросы развития грузовых и пассажирских перевозок в регионе, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Напомним, строительство вокзала началось в марте 2018 года после закладки символического камня. Весной был возведен и подключен к сетям временный блок вокзала с кассами и небольшим залом ожидания. В сентябре демонтированы здания, попадающие в зону строительной площадки, в том числе и старый деревянный вокзал, прослуживший более 70 лет. Для запуска объекта в эксплуатацию необходимо обустроить канализацию и ливневые стоки, а также привокзальную площадь.

Обновленный вокзал Сосногорска планируется открыть в 2020 году. В соответствии с проектом новый железнодорожный вокзал будет представлять собой одноэтажное здание в классическом стиле. Его построят с учетом требований по обслуживанию всех групп населения, в том числе маломобильных граждан. Для обеспечения требований транспортной безопасности на центральном входе предусмотрена зона досмотра.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между ОАО «РЖД» и правительством Республики Коми реконструкция вокзала в Сосногорске ведется за счет средств инвестиционной программы холдинга «РЖД». В 2018 году в проектные работы было вложено более 173 миллионов рублей. Инвестиции в строительство вокзала составят свыше 600 миллионов рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru