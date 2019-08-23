Фермерский цех по переработке дикоросов

В поселке Аджером Корткеросского района завершено строительство цеха по переработке дикоросов, сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза.

В прошлом году начинающий фермер Людмила Габова получила грант в размере 1,5 миллиона рублей и направила их на строительство цеха по переработке дикоросов. Из них 450 тысяч рублей – средства республиканского бюджета, 1,05 миллиона – федерального, еще 300 тысяч рублей – собственные средства фермера.

Основная цель фермерского хозяйства – организация конкурентоспособного сельскохозяйственного производства по переработке дикоросов, а именно выпуск чайных сборов из кипрея узколистного (иван-чай) с различными натуральными добавками (шиповник, черемуха, плодоножки морошки). Основным преимуществом выпускаемой продукции является экологичность, поскольку поставляемое и закупаемое сырье собирается в экологически чистых районах республики и является полезным продуктом для здоровья человека.

Сегодня фермерское хозяйство производит более 20 наименований продукции и реализует ее в пределах республики. Объем заготовки иван-чая – 6 тысяч кг в год, в планах хозяйства увеличить объемы до 14 тысяч кг в год и освоить новые направления по выпуску холодного чая и 100-процентного натурального ягодного сока.

Техническое оснащение нового цеха оценил зампред правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Как отметил министр, сегодня заготовка и первичная переработка грибов, ягод и трав – одно из перспективных и новых направлений республики и является приоритетным для экспорта. В Коми около 85 процентов экспорта составляют дикоросы.

– Возможности для развития данного направления у региона есть. Продукция хозяйства Людмилы Габовой представлена на прилавках магазинов в презентабельной упаковке и отражает национальный колорит. Мы видим результат. Деньги потрачены не зря, – констатировал Анатолий Князев.

Лина ПЕРОВА

Фото gov.rkomi.ru