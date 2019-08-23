Венгерские успехи Николая Зуева 

Сыктывкарский пловец Николай Зуев выступает на первенстве мира в столице Венгрии. 18-летний спортсмен уже успел завоевать две серебряные медали: в стометровке на спине и в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров.

В первый стартовый день сыктывкарец завоевал серебро на дистанции сто метров на спине. Он преодолел стометровку с результатом 53,59 секунды. Победителем стал итальянец Томас Чеккон (53,46). Замкнул тройку призеров американец Виатт Дэвис (54,14). Следующим стартом для Николая Зуева стала комбинированная эстафета 4х100 метров. Вместе с другими членами сборной России – Анастасией Макаровой, Андреем Минаковым и Екатериной Никоновой – спортсмен из Коми вновь завоевал второе место. С минимальным отрывом третье место заняли канадцы, а победу одержали американцы.

Николай Зуев прошел отбор на мировые старты, успешно выступив на первенстве Европы в Казани. Тогда в плавании на спине он завоевал две серебряные и две золотые медали. К мировому первенству сыктывкарец готовился в июле и августе на базе тренировочного центра сборных команд России «Озеро Круглое» в Московской области. Вместе с ним там работала тренер из Коми Ольга Глухова. Наряду с Николаем Зуевым в составе сборной России в Будапеште выступают 30 спортсменов.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Коми, успешное выступление на мировом первенстве уже позволило Николаю Зуеву выполнить норматив мастера спорта международного класса.

Ярослав СЕВРУК

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