Сыктывкарский пловец Николай Зуев выступает на первенстве мира в столице Венгрии. 18-летний спортсмен уже успел завоевать две серебряные медали: в стометровке на спине и в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров.
В первый стартовый день сыктывкарец завоевал серебро на дистанции сто метров на спине. Он преодолел стометровку с результатом 53,59 секунды. Победителем стал итальянец Томас Чеккон (53,46). Замкнул тройку призеров американец Виатт Дэвис (54,14). Следующим стартом для Николая Зуева стала комбинированная эстафета 4х100 метров. Вместе с другими членами сборной России – Анастасией Макаровой, Андреем Минаковым и Екатериной Никоновой – спортсмен из Коми вновь завоевал второе место. С минимальным отрывом третье место заняли канадцы, а победу одержали американцы.
Николай Зуев прошел отбор на мировые старты, успешно выступив на первенстве Европы в Казани. Тогда в плавании на спине он завоевал две серебряные и две золотые медали. К мировому первенству сыктывкарец готовился в июле и августе на базе тренировочного центра сборных команд России «Озеро Круглое» в Московской области. Вместе с ним там работала тренер из Коми Ольга Глухова. Наряду с Николаем Зуевым в составе сборной России в Будапеште выступают 30 спортсменов.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта Коми, успешное выступление на мировом первенстве уже позволило Николаю Зуеву выполнить норматив мастера спорта международного класса.
Ярослав СЕВРУК
Фото vk.com
Оставьте первый комментарий для "Венгерские успехи Николая Зуева "