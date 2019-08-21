Александр Ремига стал министром

Руководивший с мая текущего года министерством инвестиций, промышленности и транспорта Коми в статусе исполняющего обязанности Александр Ремига назначен на должность министра.

Соответствующее распоряжение глава республики подписал 20 августа, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Александр Ремига родился 14 июля 1982 года в городе Североморске Мурманской области. Окончил Высший военно-морской инженерный институт в Санкт-Петербурге по специальности «инженер-механик». Также учился в Северо-Западной академии госслужбы, получил диплом менеджера госслужбы.

С 2015 по 2017 год работал зампредом правительства Орловской области по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru