Дорогу Том – Керки приведут в порядок

На этой неделе на автодороге Том – Керки начались ремонтно-восстановительные работы. Глава Коми Сергей Гапликов распорядился выделить восемь миллионов рублей из резервного фонда правительства Коми на ремонт проблемных участков этой дороги.

Напомним, что дорога проходит по территории трех муниципалитетов – Ухты, Сосногорска и Ижмы. Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения Том – Керки протяженностью 28,9 километра от поселка Том до поселка Койю принадлежит администрации муниципального района «Ижемский». Собственником участка автодороги протяженностью 15,5 километра от поселка Койю является МО ГО «Ухта», участок зимней автомобильной дороги общего пользования Том – Керки от границы Ухтинского района протяженностью 82,75 километра до станции Керки принадлежит МО ГО «Сосногорск».

В связи с обильными дождями и высоким уровнем воды в реках были разрушены мосты и образовались промоины на участках Сосногорского и Ухтинского районов. На минувшей неделе руководители трех муниципалитетов, по территории которых проходит дорога, составили план по восстановлению дорожного полотна, определились с финансированием и подрядчиками.

По информации пресс-службы ижемской администрации, последствия аномальных дождей и паводковых вод устраняет подрядчик – предприниматель Иван Никулин. Задействовано шесть единиц техники: два трала, экскаватор, бульдозер и два КамАЗа. Обустройство 82 километров дороги сосногорского участка для обеспечения проезда автомобильного транспорта при условии благоприятных метеоусловий займет не более недели. Как только техника дойдет до реки Вылыс-Койю, начнется конструирование моста через нее.

На участке автомобильной дороги Сосногорского района обустроен временный проезд через реку Войвож и ведутся работы по обеспечению проезда до Ухтинского участка дороги. На территории Ухтинского района работы по восстановлению проезда через реку Вылыс-Койю начнутся после выполнения запланированных работ на участке автомобильной дороги Сосногорского района.

Также в ближайшие дни устранят размывы на дороге Том – Койю. Профилирование дорожного полотна будет осуществлено в рамках его содержания согласно муниципальному контракту.

Артур АРТЕЕВ

Фото progoroduhta.ru