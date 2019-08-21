Юбилей Жемчужины Севера

Ухта отметила свое 90-летие. 20 августа, в день рождения, Северную жемчужину посетил глава Коми Сергей Гапликов. Руководитель республики побывал в новом музее системы образования, детском парке и Центре творчества имени Кричевского, проинспектировал работы по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и принял участие в торжественном собрании, посвященном юбилею города, сообщает пресс-служба главы Коми.

В этом году системе образования Ухты исполняется 80 лет. К двойному юбилею города и отрасли на базе Лицея №1 открылся музей истории развития образования. Здание, в котором расположилось учреждение, отремонтировано на средства муниципального бюджета.

В музее представлены исторические фотоматериалы, воспоминания педагогов и учеников разных поколений, периодические издания разных лет, атрибутика школьных лет, пионерского, комсомольского движения, книги.

– В преддверии Дня республики и 90-летия Ухты открылся уникальный объект. Все, что в нем сохранено, приумножено, – это в первую очередь история людей, их патриотизм, отношение к происходившим историческим событиям, к людям, которые внесли огромный вклад в развитие образования и изначально формировали уникальную школу образования Ухты и на Севере в целом. Я рад, что сегодня подрастающее поколение будет иметь такую уникальную экспозицию, – отметил Сергей Гапликов на торжественной церемонии открытия музея.

Музей станет еще одним образовательным ресурсом для подрастающего поколения. На его базе будут проходить музейные уроки, семинары, конференции. Школьники смогут пользоваться экспонатами для подготовки своих докладов, сообщений, рефератов. А еще музей станет местом для живого общения людей разных поколений, местом встреч, пространством, где для каждого найдется что-то близкое и дорогое.

Глава региона поблагодарил всех, чей энтузиазм, инициативность и энергия позволили воплотить проект в жизнь и создать новый музей. Также руководитель региона вручил благодарственное письмо Людмиле Цивилевой, которая проработала в лицее более 20 лет и внесла огромный вклад в воспитание подрастающих поколений.

Затем Сергей Гапликов и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский осмотрели городской детский парк и здание Центра творчества имени Карчевского. Компания в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством региона окажет финансовую поддержку в реализации концепции развития территории парка и здания детского центра. Работы запланированы на 2019-2020 годы.

Внешний и внутренний облик здания и территории не соответствует современным требованиям для детских учебных заведений. А некоторые помещения, такие как спортзал, концертный зал и планетарий, имеют неудовлетворительное техническое состояние.

Территория вокруг здания не благоустроена. Парк находится в запустении, он в значительной мере утратил свои черты и сохранился лишь фрагментарно – в элементах планировки, старых насаждений, монументальных акцентах. Произошло моральное и физическое старение парковых объектов.

В настоящие время идет разработка проектно-сметной документации. Общая стоимость работ составляет 500 миллионов рублей, из них в 2019 году планируется направить 198,2 миллиона.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между правительством Коми и ПАО «Газпром» готовится к заключению трехсторонний договор пожертвования по реконструкции Центра творчества имени Карчевского. Договор заключат ООО «Газпром трансгаз Ухта» (благотворитель), правительство Республики Коми и администрация города.

Также в ходе рабочей поездки Сергей Гапликов проверил в Ухте ход реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и дорожно-ремонтных работ.

В этом году на территории города запланировано заасфальтировать более 60 тысяч квадратных метров дорожно-уличной сети, дворовых проездов и стоянок. На эти цели будет направлено свыше 116 миллионов рублей в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Часть работ уже завершена.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» будет благоустроено пять общественных территорий: Первомайская и Комсомольская площади, тротуар по улице Шахтинской, территория рядом с Ярегским домом культуры и набережная Газовиков. Общая площадь – более 55 тысяч квадратных метров, объем финансирования – порядка 130 миллионов рублей. Кроме того, в рамках национального проекта планируется благоустроить девять дворовых территорий – по улицам Ленина, Сенюкова, Пионергорскому проезду и в поселке Шудаяг по адресу: улица Павлова, 9.

Заключены контракты на поставку и установку малых архитектурных форм, а также урн и скамеек для благоустройства дворовых территорий.

Работы по асфальтированию улиц и благоустройству территорий ведутся по графику.

Центральным мероприятием визита главы в Ухту стало торжественное собрание, посвященное юбилею города-труженика. Сергей Гапликов пожелал жителям здоровья, благополучия и успехов в созидательном труде.

– 90 лет – это значимая дата в истории не только города, но и всей республики. Глубоко символично, что свой день рождения Ухта отмечает накануне Дня республики. Роль Жемчужины Севера в истории становления и развития региона огромна. С Ухты 90 лет тому назад началось масштабное промышленное освоение углеводородного сырья в наших краях. Сегодня Ухта развивается, преображается, становится лучше и комфортнее для жизни. Это результат совместной работы и руководства города, и наших парт-неров – крупных промышленных компаний, и что особенно важно – самих горожан. Я благодарю ветеранов, которые многие десятилетия отдали развитию нефтегазовой отрасли, и тех, кто сегодня трудится на благо развития города и республики, делает жизнь лучше, – отметил Сергей Гапликов.

Также глава региона вручил заслуженные награды ряду жителей города. Музыкальным подарком для ухтинцев стало выступление легендарного коллектива «Хор Турецкого».

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru