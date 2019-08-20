Вахта памяти в Новохованске

Поисковики из Сыктывкара и Усть-Цильмы приняли участие в захоронении бойцов Красной армии, погибших в 1943 году.

С 6 по 15 августа в Невельском районе Псковской области прошла молодежная «Вахта памяти – 2019». Поисковые работы проводились вблизи Новохованска.

Как рассказал «Республике» ответственный секретарь Совета потомков ветеранов 28-й Невельской Краснознаменной стрелковой дивизии Сергей Таскаев, в поисковых работах принимали участие 192 бойца из Невеля, Пскова, Москвы, Казани, Саратова. В составе сводного отряда работали шесть бойцов из Сыктывкара и Усть-Цильмы, потомки воинов 28-й Невельской дивизии. Поисковики здесь уже второй раз. В августе 2013 года они перезахоронили 50 бойцов Красной армии.

В ноябре 1943 года командование 3-й Ударной армии отдало приказ 28-й Невельской дивизии выбить фашистов из села, перерезать железную и шоссейную дороги Полоцк – Невель. В бою противник использовал даже бронепоезд.

В книге «По зову Родины» летописец дивизии Иван Конюхов писал: «Очень тяжело было нам тогда освободить Новохованское село. Потери были очень велики как у противника, так и у нас. Наши части тогда за несколько дней наступления потеряли более 800 человек. Новохованское село Псковской области – земля, обильно политая кровью наших воинов».

Из леса утерянное санитарное захоронение поисковиками было перенесено в братскую могилу вблизи деревни Турки-Перевоз. Сейчас родственники павших воинов смогут приехать и возложить цветы своим близким.

15 августа 129 бойцов Красной армии упокоились в братской могиле, солдатам были отданы воинские и духовные почести.

На подведении итогов вахты командир поискового отряда «Гвоздика» Невельского района Владимир Михайлов отметил отличную работу воспитанников Короворучейской кадетской школы села Усть-Цильма. Кадеты с 2012 года выезжают вместе с бойцами поискового отряда «Наследие» на места боев 28-й НКСД в Невельском районе. Четвертый год руководителем поисковой группы кадетов является учитель, подхорунжий Василий Носов.

Лина ПЕРОВА

Фото предоставлено Сергеем Таскаевым