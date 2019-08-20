Движение вверх

В числе достижений заместителя генерального директора по бурению ООО «РН – Северная нефть» Сергея Фаткулина – покорение Эльбруса и Казбека, попытка взойти на Килиманджаро, десятки пеших походов по просторам страны. Нефтяник признается: впервые поднявшись в горы, он почувствовал настоящую свободу.

Походами Сергей Фаткулин увлекся в студенческие годы, когда с группой таких же молодых ребят исследовал леса Иркутской области. Затем в его сердце поселилась любовь к горному туризму. Покорение вершин началось с восхождения на Мунку-Сардык – высочайшую гору Восточных Саян.

– Сначала пошел в горы, чтобы понять границы своих возможностей. Сегодня другая цель – в горах я отдыхаю, заряжаюсь энергией для будущих побед. После такой перезагрузки возвращаюсь к работе полным сил и новых идей, – рассказал собеседник издания.

Сергей Фаткулин утверждает, что горы меняют характер. Человек становится более спокойным, целеустремленным.

– Стоишь у подножия, и кажется, что подняться на вершину невозможно, – рассказал он, – но настойчивость и смелость помогают достичь успеха.

Еще одно качество туриста, которое помогает в работе и жизни, – тщательное планирование. Так, в этом году Сергей Фаткулин поднялся сначала на Казбек, а потом на Эльбрус. На Казбеке нефтяник прошел акклиматизацию, отработал навыки подъема и сделал то, чего не смог в прошлом году, – взошел на Эльбрус.

– На Эльбрусе один из последних участков называют «дорога зомби». Те, кто туда добрался, дальше идут без сил с одной мыслью: что я здесь делаю? На вершине все меняется. Происходит перенастройка сознания, и ты очень рад, что смог, преодолел, достиг, – рассказал Сергей Фаткулин.

В ближайших планах замгенерального директора нефтяной компании снова восхождение на Эльбрус, но уже с северной стороны, которая «сложнее». Дальше – Белуха и Монблан. И, возможно, Эверест.

На протяжении многих лет Общество поддерживает сотрудников в их стремлении быть активными и здоровыми, регулярно проводит спортивные мероприятия. Коллегам, которые еще раздумывают, каким спортом заняться, Сергей Фаткулин советует начать с посещения площадок и тренажерных залов, которые арендует «РН – Северная нефть»:

– Уверен, сегодня любой работник может подобрать спортивное увлечение по вкусу – было бы желание.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»