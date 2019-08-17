Юрий Коломбо: «ГУЛАГ – это общая память Европы»

Журналист из Италии побывал в Коми, чтобы рассказать соотечественникам о сталинском терроре

Имя и фамилия московского корреспондента итальянской газеты «Il Manifesto» («Манифесто») Юрия Коломбо воплощают в себе двух всемирно известных первооткрывателей. Юрием его назвали в честь космонавта Гагарина, а Коломбо – настоящая фамилия генуэзца Христофора Колумба. В августе Юрий Коломбо вместе с фотохудожником Джанпьеро Ассуммой побывал в Коми с целью изучения трагических страниц советской истории, связанных с политическими репрессиями 1930-1950-х годов.

Интерес итальянского журналиста к России не случаен. У уроженца Милана Юрия Коломбо русская мать. Его отец, итальянский коммунист, познакомился с ней в 1958 году, когда приезжал в СССР. Коломбо-старший верил в коммунистические идеалы до тех пор, пока по ним не проехались советские танки в Праге. А его сын, когда подрос, стал троцкистом, убежденный, что Сталин изменил марксизму-ленинизму, занявшись уничтожением собственного народа, а заодно и всей большевистской верхушки. Прозрение пришло в разгар советской перестройки, когда он находился в Ленинграде. В город трех революций поклонник Троцкого приехал, чтобы по окончании Миланского университета продолжить образование. В эти годы открылась правда об октябрьском перевороте, красном терроре, и стало понятно, откуда берут начало сталинские репрессии.

В 80-е годы прошлого века в Италии вышли книги Данте Корнелли «Драма итальянского эмигранта в Советском Союзе» и «Список итальянских жертв сталинизма». Их автор, страстный антифашист, член итальянской компартии, приехал в СССР, чтобы помочь в строительстве социализма. Но в 1936 году его арестовали, и в дальнейшем он строил социализм в качестве заключенного на воркутинской шахте «Капитальная» и в колхозе «Заполярный». А после повторного ареста в 1949 году – в Инталаге.

Юрий Коломбо считает мемуары Данте Корнелли «классикой ГУЛАГа». Однако до своего приезда в Коми итальянский журналист имел довольно абстрактное представление о сталинском терроре. Ему хочется понять Россию, а без трагедий, связанных с войной и репрессиями, этого сделать невозможно.

Начать свой «гулаговский проект» итальянец решил с Республики Коми – с тех мест, где прошли не самые лучшие годы его соотечественника Данте Корнелли. Однако отправной точкой послужила столица региона. В Сыктывкаре активисты Коми отделения российского «Мемориала» показали итальянцам часовню памяти жертв политических репрессий, массивное здание МВД, где некогда пытали заключенных, реку Сысолу, по которой плыли баржи со спецпереселенцами, и места массовых расстрелов в окрестностях города. После чего гости отправились в Заполярье, причем не на самолете, а на поезде, чтобы увидеть республику и ощутить ее масштаб.

Воркута встретила теплолюбивых итальянцев холодным дождем. Возможно, это стало одной из причин того, что заполярный город произвел на них не лучшее впечатление. Город, рожденный ГУЛАГом, кажется умирающим. Закрываются шахты, во многих поселках брошенные дома зияют оконными дырами, люди при первой возможности покидают их. А вокруг – многочисленные кладбища, где похоронены тысячи безымянных зэков. Однако от наблюдательного журналиста не ускользнула наклейка на старенькой легковушке с портретом Сталина в маршальском мундире и надписью: «Спасибо деду за Победу». Тоску об авторитарном лидере итальянец с русскими корнями считает губительной для России. И его неприятно поразило, что многие молодые воркутинцы ничего не знают о трагическом прошлом своего города.

В завершение творческой командировки гости побывали в Корткеросском районе и познакомились с удивительным человеком Анатолием Смилингисом. Накануне войны его семью депортировали из Литвы, обвинив в буржуазном национализме. Пятнадцатилетним подростком ему пришлось валить лес, утопая по пояс в снегу, подросток переболел сыпным тифом и чудом выжил. Сейчас Анатолию Смилингису 91 год, но он полон сил и энергии, которую продемонстрировал, показывая итальянцам места бывших лагерей и захоронений заключенных в окрестностях поселка Аджером. Юрий Коломбо признался, что в первый раз увидел человека, прошедшего через ад сталинских репрессий. В Воркуте итальянского журналиста заверили, что таких людей в Коми уже не осталось. Они либо умерли, либо уехали на родину.

– ГУЛАГ – это общая память Европы и даже мира, – сказал Юрий Коломбо автору этих строк. – Через него прошли не только советские граждане, но и немцы, поляки, литовцы, итальянцы, французы, латыши, эстонцы и даже китайцы и корейцы. Поэтому Евросоюз мог бы внести свой вклад в создание «мемориального ГУЛАГа» на одном из мест, где находились лагеря.

А Юрий Коломбо готов развивать и дальше свой «гулаговский проект». Газета «Манифесто» уже опубликовала серию его репортажей из Коми. Фотографии, сделанные Джанпьеро Ассуммой в республике, возможно, станут основой фотовыставки или фотоальбома. А сам итальянский журналист намерен вернуться в Коми, потому что за десять дней ему удалось узнать далеко не все, что хотелось.

Игорь БОБРАКОВ

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