Хоровод мира на Театральной площади

Более трехсот сыктывкарцев 15 августа взялись за руки и встали в большой «Хоровод мира». Масштабная акция прошла на Театральной площади столицы республики. Основная идея музыкально-объединяющего мероприятия – единство в танце взрослых и детей разных национальностей, мировоззрений и культур.

Впервые «Хоровод мира» состоялся три года назад на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Тогда в танце собралось порядка трех тысяч человек. В последующем акцию стали поддерживать и за пределами Северной столицы. В этом году она объединила более ста двадцати городов России, Украины, Беларуси, Финляндии, Германии, Австралии и других стран. Главной площадкой фестиваля традиционно стала Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге, в Москве хороводы водили на ВДНХ.

В Сыктывкаре акция прошла впервые. Мероприятие было организовано городским управлением образования, поэтому в «Хороводе мира» было много детворы: дошкольников и школьников. Также за руки взялись участники творческих коллективов города и представители национально-культурных автономий. Хоровод водили сотрудники регионального миннаца, Дома дружбы народов, межрегиональных общественных движений «Коми войтыр» и «Изь-ватас», Союза коми молодежи «МИ», движения по возрождению национально-культурной жизни русского народа «Русский мир», прилузского землячества, немецкой, еврейской, украинской региональных НКА и казачьих объединений.

Хороводы между театром оперы и балета и фонтанами не останавливались почти полчаса. Участники акции не просто кружились, они строили в танце различные фигуры, водили «ручейки», хороводы то распадались на три отдельных, то вновь сливались в едином танце.

От лица администрации города и себя лично участников акции поприветствовала вице-мэр столицы Елена Семейкина.

– Это красивый и душевный флешмоб, который объединяет людей разных возрастов, профессий и национальностей, – отметила она. – Несомненно, такие мероприятия способствуют укреплению единства многонационального народа нашей страны.

В Сыктывкаре мероприятие прошло по инициативе представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе России.

Артур АРТЕЕВ

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