Лето в «Чайке»

Детский оздоровительный лагерь принимает ребят со всей республики и должен иметь перспективу

В этом году на летнюю оздоровительную кампанию из бюджета Коми выделено 330 миллионов рублей. Из этой суммы 30 миллионов – дополнительные, потрачены на антитеррористическую защищенность детских оздоровительных лагерей и на путевки для одаренных детей – их отдых полностью оплачивает республика. Всего в течение года организованным отдыхом на территории Коми и за ее пределами охвачены 52 тысячи юных жителей региона, из них большая часть – 35-36 тысяч детей – в летний период.

Такие цифры привел замминистра образования, науки и молодежной политики региона Максим Ганов в ходе инспекционной поездки депутатов Госсовета Коми в один из республиканских детских лагерей. Председатель комитета по социальной политике Сергей Артеев и председатель постоянной комиссии по регламенту и депутатской этике Владимир Жариков ознакомились с ходом детской оздоровительной кампании на примере расположенного в Сыктывдинском районе близ села Часово ДОЛ «Чайка».

Парламентарии приехали в последний день третьей смены, когда часть ребят – из Троицко-Печорского района, Ухты и Сосногорска – уже уехали, а оставшиеся готовились к отъезду.

– Это даже хорошо, что вы приехали в конце, а не в начале смены, – можно подвести итоги, – отметил встречавший депутатов Максим Ганов. – Расспросите ребят, понравилось ли им здесь.

Нынешнее лето выдалось холодным и дождливым, так что вполне резонно было бы услышать жалобы детей на унылое времяпровождение в спальных корпусах. Однако кого бы ни спрашивали инспектирующие, все ребята в один голос отвечали, что в лагере им очень понравилось и они хотели бы сюда вернуться следующим летом. В одном из корпусов депутаты разговорились с девочками-подростками из Сыктывкара и Нившеры. Выяснилось, что юная сыктывкарка – практически завсегдатай «Чайки», отдыхала здесь в 2015-м, 2017-м и две смены в этом году, а ее подруга в этом лагере впервые. Девочки заявили, что домой им совсем не хочется, настолько интересной и насыщенной была жизнь в «Чайке». Больше всего нравятся вечерние мероприятия – дискотеки. А на вопрос, что было плохо, дружно ответили: «Плохой была только погода».

Своего рода иллюстрацией этих слов стала сцена расставания очередной партии отъезжающих и провожающих их сверстников: и у тех, и у других глаза были на мокром месте, ребята клялись друг другу обязательно встретиться здесь на следующий год.

Впрочем, отзывами детей проверяющие не удовлетворились и расспросили вожатого старшего отряда Татьяну Александрову. Девушка приехала из Архангельска, где учится в Северном (Арктическом) федеральном университете. Своих подопечных она похвалила: все мотивированные, энергичные, охотно участвуют в мероприятиях. То, что ребята почти ее ровесники, студентку не смущает, напротив, возраст позволяет лучше понять друг друга, а наладить дисциплину помогают специальные методики, которым вожатых обучают на курсах подготовки. Вообще, дисциплину нужно установить раз и навсегда в первые дни смены, и тогда дети принимают предъявляемые требования и живут по ним.

– Трудные ситуации, конечно, тоже случаются, но мы их решаем, помогают беседы. Все-таки ребята этого возраста уже сознательные личности, – отметила Татьяна.

– Требования к вожатым сейчас ужесточились, обязательно наличие соответствующей специальности. На одну смену в лагеря республики нужно от 300 до 350 вожатых. На сегодня у нас 700 сертифицированных вожатых, но нет таких, кто готов работать четыре смены подряд. Оптимально для вожатого отработать две смены, потом он эмоционально выгорает. Поэтому приглашаем студентов из соседних регионов, – пояснил Максим Ганов, отвечая на вопрос, почему в республиканских лагерях есть вожатые из-за пределов Коми.

Зарплата отрядных вожатых за смену 19 173 рубля, но после вычета расходов на питание на руки они получают 8150 рублей. Так что, как подчеркнул замминистра, работают здесь молодые люди больше «за идею», потому что им нравится такая деятельность.

– А почему бы не поднять им и педагогам зарплату? – задались вопросом парламентарии.

– Если мы поднимем зарплату и педагогам, и воспитателям, и вожатым, соответственно вырастет и стоимость путевки. И тогда средств на летний отдых детей должно выделяться больше. Сейчас путевка в «Чайку» стоит 24 тысячи рублей. Из этой суммы 19 740 рублей возмещает республиканский бюджет, родители доплачивают пять-шесть тысяч рублей. Если это дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, родители доплачивают только 10 процентов от стоимости проезда ребенка к месту отдыха. А для одаренных детей отдых полностью бесплатный, – пояснил Максим Ганов.

Замминистра также сообщил, что нынешним летом на базе «Чайки» была организована семейная смена: здесь отдыхали и получали реабилитацию девять семей, воспитывающих детей с особенностями развития. Ежедневно с ребятами, которых сопровождали мамы, занимались специалисты центра психолого-педагогической помощи – психологи, логопеды. Путевка для таких семей тоже была полностью бесплатной – средства выделили социальные партнеры. Такие смены организовываются в «Чайке» уже третий год.

Для обычных ребят все смены в ДОЛ «Чайка» тоже профильные. Как рассказала директор лагеря Людмила Атаева, только что завершившаяся смена была танцевальной, приглашенный профессиональный хореограф обучила ребят различным современным танцам, даже рок-н-роллу и балету. Первая смена называлась «Мир на ладони» и учила толерантности, а профиль второй и четвертой – спортивный.

Спортзал в «Чайке» – самое большое спортивное сооружение среди всех местных ДОЛ, поэтому здесь проводятся различные соревнования и спартакиады между лагерями – приезжают команды из соседних «Гренады» и «Мечты».

В один из последних дней третьей смены в спортзале прошла экономическая игра, о чем напоминали еще не снятые со стен таблички: «Обмен валюты» и «Курс местной валюты». В ходе игры дети обменивали заработанные активным участием в мероприятиях и хорошим поведением «айкички» на «чайки». Эти бумажные кружочки можно потратить на разные вкусности, значки и браслеты с логотипом «Чайки» и даже на фотографию с директором лагеря. А, например, один из отрядов обменял свою валюту на продление вечерней дискотеки, что обошлось им в 100 «чаек». Скинуться пришлось всем, и не было ни одного, кто бы отказался.

– Так отряд проверяется на сплоченность, – отметила Людмила Атаева.

Инспектирующие осмотрели спальные корпуса, убедились, что в комнатах очень тепло, заглянули в медпункт, побывали в клубе и помещениях для кружковой работы, а под занавес экскурсии проверили столовую. В ней два обеденных зала – для малышей от шести до девяти лет и подростков, при входе висит поотрядный «экран чистоты». Облачившись в белые халаты, депутаты осмотрели кухонные помещения, заглянули в кастрюли с готовящимся обедом. Питание в лагере пятиразовое – завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин.

После этого за чашкой чая состоялось обсуждение перспектив «Чайки» и других детских оздоровительных лагерей на территории республики.

Основная проблема «Чайки», в чем могли убедиться парламентарии, – это ветхое состояние корпусов. Сейчас заселены только шесть деревянных построек, остальные закрыты, а некоторые уже снесены. Лагерь был построен в 50-е годы прошлого века и являлся ведомственным. «Дзержинец», как он тогда назывался, содержало министерство внутренних дел. В 90-е база перешла в собственность республики, тогда же «Дзержинец» был переименован в «Чайку». По территории это самый большой ДОЛ, но будущее у него пока довольно туманное.

– Перед началом каждой летней кампании проводится текущий ремонт зданий, мы делаем, что можем, но требуется строительство новых корпусов. Республика очень заинтересована в сохранении детских оздоровительных лагерей, однако в решении этого вопроса необходимо в первую очередь исходить из эффективности их дальнейшего использования. «Чайка» функционирует только в летний сезон. Без капитального строительства лагерь дальше функционировать не сможет, ведь требования к ДОЛ каждый год ужесточаются. А строить только летние корпуса – неэффективное использование средств, – обрисовал ситуацию Максим Ганов.

По словам замминистра, на строительство нового лагеря потребуются очень большие средства, поэтому на данном этапе эффективнее будет развивать базу действующих круглогодичных лагерей Сыктывдинского района – «Гренады», «Мечты», «Орленка», организовать на этой базе детский туристический кластер. Здесь есть готовая туристическая тропа, сообщение между лагерями, а главное – возможность их круглогодичной работы.

– Надеемся, что будет принята федеральная программа по развитию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей, а правительство региона и депутаты поддержат в плане софинансирования из республиканского бюджета, – отметил замминистра.

Подводя итоги рабочей поездки, Сергей Артеев подчеркнул, что необходимо определиться с концепцией развития детского оздоровительного лагеря «Чайка» на перспективу:

– Очевидно, что надо вкладываться в корпуса, в их функциональность. Лагерь и сейчас выполняет социально значимую функцию. Здесь отдыхают дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проходят профильные смены для ребят, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, здесь проводится республиканский конкурс «Безопасное колесо». Надо развивать детские лагеря, совершенствовать мероприятия оздоровительной кампании, поэтому правительство и Государственный Совет делают все для того, чтобы денег на эти цели выделялось больше. Что порадовало, так это отзывы детей, некоторые из них проводят здесь не первое лето. Завершилась очередная смена, ребята со слезами на глазах садились в автобус, сказали много хороших слов о днях, проведенных здесь, мероприятиях, вожатых. Это дорогого стоит. Самая, наверное, важная для депутатов оценка организации отдыха детей.

Владимир Жариков отметил насыщенную творческую и досуговую программу и подчеркнул, что надо сохранить лагерь и развивать дальше всю систему ДОЛ, а для этого стоит подумать о разработке соответствующей программы.

Галина ВЛАДИС

Фото пресс-службы Госсовета Коми