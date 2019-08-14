Лето волков

В Удорском районе продолжается облава на диких зверей

После того как 4 августа в поселке Ёдва Удорского района девочку загрыз дикий зверь, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин подписал приказ об отстреле десяти волков. После начала облавы двух волков удалось тяжело ранить. Группировку охотников наращивают, на усиление прибыли сотрудники Росгвардии.

Ранее в материале «Драма на Удоре» «Республика» уже сообщала о том, что районные власти считают меры, предпринятые в министерстве охраны окружающей среды Коми, разовой акцией и уничтожение десяти особей волков не даст большого эффекта. Журналист издания сделал запрос в министерство, передав Роману Полшведкину это мнение. Министр ответил, что работа по регулированию численности волка проводится минприроды Коми на постоянной основе и не является локальной акцией:

– Перед нами не стоит задача полностью уничтожить волка. Регулирование численности проходит для снижения вреда, наносимого волками объектам животного мира, жизни и здоровью граждан, объектам экономики. Решения о регулировании численности природных ресурсов в том или ином районе республики министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми принимается на основании обращений от муниципальных образований, глав поселений или организаций. Разумеется, для стимулирования охотников добывать хищных животных необходимо денежное поощрение для компенсации части расходов. В настоящее время охотники, добывшие волка, имеют право на получение разрешения на добычу лося в первоочередном порядке.

Буквально накануне сдачи номера из Удорского района пришло известие о том, что в Ёдве все-таки удалось изловить волчицу. В местной группе «ВКонтакте» появились фотографии исхудавшей волчицы и четырех довольных охотников. Местные жители ставят лайки и требуют «перестрелять их всех».

Роман Полшведкин напомнил, что согласно федеральному законодательству внутри населенных пунктов применять огнестрельное оружие могут только сотрудники полиции, поэтому при появлении волков в черте населенных пунктов нужно обращаться именно туда. В МВД Коми сообщили, что для защиты людей от волков в поселок Ёдва направили группу полицейских, которые в случае необходимости готовы будут применить оружие. Однако, как рассказал «Республике» руководитель местной администрации Николай Онищик, пока в поселке затишье. После трагической смерти девочки буквально через несколько дней ночью волк напал на другого местного жителя. Мужчине удалось чудом укрыться в рядом стоящем доме.

Николай Онищик отметил, что после того случая волки больше не появлялись в поселке. По словам руководителя администрации, скорее всего, это волк-одиночка, которого изгнала стая, и он вынужден охотиться вне леса. Облавы на волков и медведей организовали в лесу. Дежурило более десяти охотников. За кладбищем они обнаружили волчье логово, а за железной дорогой две ямы, где рожали волчицы. Один волк попался в капкан, но смог вырваться, так как капкан не рассчитан на столь крупного зверя, а был, скорее всего, бобровым:

– Остались только клочья шерсти и кровь, – с досадой сказал Николай Онищик.

Другой волк сумел скрыться от охотников, уплыв через реку Ёд в соседний поселок Мозындор. В ходе облавы зверь получил ранение и может быть особенно опасен для местных жителей. Сельчанам даны рекомендации не выходить из домов в вечернее время. Инициативную группу охотников усилят сотрудники Росгвардии, а также инспекторы охотнадзора. Облава продолжается, но опытные охотники считают, что вряд ли сейчас удастся ликвидировать ту самую стаю.

– Волк – хитрый зверь, по натуре он сам охотник и чует неладное. Искать их теперь надо не вблизи населенных пунктов, а в тайге. Охотиться на волков в их стихии крайне тяжело, они умело прячутся, – рассказал опытный охотник из Печоры, пожелавший остаться инкогнито.

Между тем от жителей других населенных пунктов продолжают поступать сообщения о появлении вблизи мест обитания людей не только волков, но и медведей. Холодное лето и бескормица гонят их к людям. Недавно жительница частного дома в Ухте сняла видео, как крупный медведь роется на свалке у забора. В комментариях пользователи соцсети «ВКонтакте» гневно отреагировали на сообщения, посоветовав ей для начала ликвидировать свалку около своего дома. А подписчики группы газеты «Республика» «ВКонтакте» 11 августа обнаружили следы медведя на Краснозатонском кладбище.

«Сегодня были на Краснозатонском кладбище. На могилах заметили следы медведя. Не стали фотографировать могилы, но рядом следы тоже были» – так они подписали снимки.

Дикие звери этим летом атакуют не только Коми. 14 августа медведя застрелили в одном из жилых районов города Саппоро на севере Японии. Дикое животное заметили в жилом районе на юге города с населением почти в два миллиона человек. Прибывшие на место члены местной ассоциации охотников застрелили косолапого. За последние несколько недель медведей замечали еще в нескольких районах Саппоро. Хищники совершали набеги на частные сельскохозяйственные угодья. Об этом сообщило местное информагентство.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com