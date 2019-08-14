Транспортный брелок для сыктывкарцев

ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» подготовило праздничный тираж транспортных брелоков, приуроченный к 98-летию со Дня образования Республики Коми.

Транспортный брелок технологически является полным аналогом уже знакомой сыктывкарцам транспортной карты. Брелок защищен от влаги и механических повреждений, а покрытие антибактериальное и гипоаллергенное. Лицевая сторона лимитированной партии из 980 штук украшена изображением морошки и текстом о праздничной дате.

Продажа лимитированного тиража стартует 22 августа в кассах компании «Комиавтотранс» на ж/д и автовокзале, а также в Эжвинском гостином дворе. По мере расходования денежных средств баланс брелока необходимо пополнять.

С помощью транспортного брелока можно оплатить проезд на городских автобусных маршрутах №№ 1, 3, 15, 18, 19, 33, 38, 46, 54. Покупать билет в одно касание не только удобно, но и выгодно – стоимость проезда на городских маршрутах уменьшается на один рубль, а на маршрутах №№ 125, 127, 128 на два рубля, сообщили в АО «Комиавтотранс».

Игорь ПЕТРОВ