Для чистой тундры

Вторсырье собирают даже в вахтовом поселке за полярным кругом

Отделить от остального мусора бумагу, пластик и стекло, а затем отправить вторсырье из тундры в Воркуту на вертолете: звучит фантастически, учитывая, что до сих пор многим лень просто рассортировать бытовые отходы и отнести их к контейнерам для раздельного сбора, стоящим в соседнем дворе. Однако одним из реальных примеров ответственного отношения к экологии является инициатива газовиков, работающих на Крайнем Севере.

Уже четвертый год сотрудники компрессорной станции «Байдарацкая» отправляют на «большую» землю по воздуху все отходы, которые можно переработать. Это их вклад в чистоту и экологическое здоровье тундры.

Эта компрессорная станция (КС) – один из производственных объектов ООО «Газпром трансгаз Ухта» на газовой магистрали «Бованенково – Ухта», от Коми ее отделяют сотни километров тундры и Байдарацкая губа Карского моря шириной более 70 километров. Географически это Ямало-Ненецкий автономный округ, но добираются сюда через Воркуту, большая часть сотрудников – жители Коми, даже спецтранспорт здесь с номерами 11 региона. Соответственно, и за вывоз производственных и бытовых отходов с «Байдарацкой» отвечают тоже представители республики.

Во время недавнего пресс-тура по газовым объектам Ямала журналистов ознакомили и системой обращения с отходами. Как рассказала инженер-эколог Воркутинского линейного производственного управления магистральных газопроводов Анастасия Холманова, когда строилась «Байдарацкая», был создан и полигон площадью в 1,79 га, официально зарегистрированный в государственном реестре и отвечающий всем природоохранным требованиям. Предназначен он для отходов 4-5 класса, то есть тех, что на окружающую среду оказывают минимальное влияние либо вовсе никакого. Отходы других классов опасности изначально стали вывозить вертолетом в Воркуту. Для здешних мест это самый оптимальный вариант: морем или по тундре в обход Байдарацкой губы выйдет куда сложнее и дороже.

– И производственные, и бытовые отходы, запрещенные к захоронению, а это, например, масла, антифризы, аккумуляторы, батарейки, люминесцентные лампы, мы отвозим в Воркуту, а затем передаем в специализированные организации для обезвреживания и утилизации, – пояснила Анастасия Холманова. – А в 2016 году мы приняли решение наладить на «Байдарацкой» раздельный сбор всех тех отходов, в которых есть полезные компоненты для последующей переработки. Сортируем пластик, стекло, бумагу. В вахтовом комплексе установили специальные емкости для раздельного сбора. Потом вторсырье из них переносится в специальные домики для накопления. В таком домике стоит и пресс для пластика, установили его в 2017 году – вертолет ведь не резиновый, чтобы мешки пластиковых отходов перевозить. На других объектах, по ту сторону Байдарацкой губы, прессов, насколько знаю, нет, но им проще, отходы можно выво-зить автотранспортом.

Полигон на компрессорной станции рассчитан на 25 лет, те же пластик и бумага при правильном хранении вреда природе не приносят, и, казалось бы, вахтовикам, которые в эти края только на работу приезжают, до раздельного сбора нет никакого дела. Однако сотрудники компрессорной станции оказались людьми экологически ответственными и опустевшие бутылки из-под минеральной воды или ненужные картонные упаковки в общую урну не бросают. И те, кто приехал на КС в командировку на два-три дня, – тоже: при заселении в общежитие они сразу видят в комнате листовку с призывом не бросать потенциальное вторсырье в ведро, а отнести его в специально отведенные места. В местах проживания и в бытовках на производстве висят инструкции о том, как правильно подготовить бутылки и контейнеры к отправке в емкость для раздельного сбора: опустошить, промыть, максимально спрессовать, тут же памятка – какой пластик годится в переработку.

А весной, после схода снега, сотрудники компрессорной станции проводят субботники в ее окрестностях. Во-первых, мусор в тундре появляется из-за ветра – что-то может унести из вахтового комплекса, а ветра здесь очень сильные. Во-вторых, нередко бытовые отходы бросают коренные жители – они же кочуют, мусорных баков в тундре нет, а в печке не все горит.

Раздельный сбор мусора на сегодня организован и на КС «Байдарацкая», и во всех филиалах, в администрации предприятия.

А субботники проходят не только на самой северной в мире компрессорной станции, но и на других объектах общества. Проводится, например, оригинальный полярный аналог акции «Речная лента» – «Морская лента», в ходе которой собирается выброшенный прибоем мусор на побережье Карского моря.

Анна ПОТЕХИНА

Фото автора и пресс-службы ООО «Газпром трансгаз Ухта»