Проверка на трезвость

В Сыктывкаре ловили пьяных водителей

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» столичные автоинспекторы организовали массовые проверки сыктывкарских автомобилистов, в том числе и на трезвость. Как показывает практика, водитель в состоянии алкогольного опьянения представляет потенциальную опасность для всех участников дорожного движения. Рассеянное внимание, неспособность верно оценить ситуацию и собственные силы в состоянии алкогольного опьянения – все это и приводит к авариям.

По статистике, большинство ДТП с участием пьяных водителей происходит из-за того, что автомобилист в нетрезвом виде нарушает скоростной режим. На втором месте среди причин ДТП – несоблюдение правил проезда перекрестка. И третьей причиной дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей является выезд на встречную полосу движения.

В ходе проверки в сыктывкарском местечке Доручасток сотрудники госавтоинспекции вместе с коллегами из кинологической службы МВД Коми останавливали проезжающих водителей, проверяли документы и оценивали состояние человека за рулем. Каждый автомобиль проверяла и служебная собака на предмет наличия в салоне взрывчатых и наркотических веществ.

По информации пресс-службы ОГИБДД УМВД по Сыктывкару, за время рейда автоинспекторы проверили более 120 транспортных средств и выявили девять правонарушений в области безопасности дорожного движения. Среди них: три факта – управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД, два факта нарушения правил использования ремней безопасности, а также факт управления автомобилем с техническими неисправностями, нарушение правил тонировки, отсутствие у водителя страхового полиса ОСАГО. Проверка по базам данных ГИБДД показала, что один из остановленных водителей не заплатил административный штраф в пре-дусмотренный законом срок, за что ему грозит ответственность в виде административного ареста сроком до 15 суток, либо исправительные работы до 50 часов, либо удвоенный штраф (но не менее 1000 рублей) – по решению суда.

В районе поселка Верхний Чов сотрудники ДПС остановили автомашину «Лада Приора». За рулем авто находился мужчина 1996 года рождения. Во время общения с ним стражи порядка выявили признаки опьянения: от гражданина исходил резкий запах алкоголя. По результатам медицинского заключения у водителя было установлено состояние алкогольного опьянения. В отношении него инспекторы ДПС составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Автомобиль нарушителя был задержан и поставлен на специализированную стоянку.

За прошедшие выходные на дорогах столицы Коми задержано пятеро водителей в состоянии опьянения, еще трое отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Госавтоинспекция призывает сыктывкарцев неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения и обращаться к помощи автоинспекторов при выявлении фактов нетрезвого вождения. Оперативность действий сотрудников ГИБДД зависит от своевременного сообщения о грубых нарушениях в дежурную часть полиции по телефону 02 либо по телефону дежурной части ОГИБДД по Сыктывкару 28-18-00.

Ирина СМИРНОВА

Фото ОГИБДД УМВД по РК