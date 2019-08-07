Колледж искусств получит музыкальные инструменты

Автор: Редактор 07.08.2019

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» для республиканского колледжа искусств приобретут литавры и вибрафон. С такой просьбой к главе Коми Сергею Гапликову в ходе личного приема обратился студент учебного заведения, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Юный музыкант является победителем и лауреатом множества всероссийских и зарубежных музыкальных конкурсов. Выпускник гимназии искусств при главе Коми имени Юрия Спиридонова сейчас учится на отделении «Оркестровые духовые и ударные инструменты» республиканского колледжа искусств. Молодой человек пояснил, что у студентов колледжа есть потребность обучаться игре на литаврах, но в образовательном учреждении региона таких ударных инструментов нет, а вибрафон устарел и не подлежит ремонту.

– Прежде всего хочу поблагодарить за приобретение маримбы. Мы с ребятами очень долго ждали этот музыкальный инструмент, и наконец в июле этого года он поступил. Инструмент хороший, отвечает абсолютно всем требованиям: и условиям обучения, и по техническим характеристикам. Но для нас, ударников, для колледжа и в целом республики остается актуальной проблема, связанная с нехваткой других ударных инструментов. Я говорю о вибрафоне и литаврах. Мы бы очень хотели, чтобы их тоже приобрели, – отметил музыкант.

Сергей Гапликов поддержал инициативу студента и поручил региональному минобрнауки совместно с минкультуры республики проработать данный вопрос. Музыкальные инструменты планируется приобрести в рамках деятельности регионального центра выявления и поддержки одаренных детей, одна из площадок которого находится в Колледже искусств Республики Коми. Средства на эти цели будут выделены в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

На личный прием главы Коми жители обратились также по вопросам улучшения жилищных условий, трудоустройства, качества оказания жилищно-коммунальным услуг.

По итогам приема руководителям органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований республики дан ряд поручений и рекомендаций по решению вопросов, с которыми жители обратились к руководителю республики. Их исполнение держится на контроле администрации главы региона.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru

Оставьте первый комментарий для "Колледж искусств получит музыкальные инструменты"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.