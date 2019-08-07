Колледж искусств получит музыкальные инструменты

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» для республиканского колледжа искусств приобретут литавры и вибрафон. С такой просьбой к главе Коми Сергею Гапликову в ходе личного приема обратился студент учебного заведения, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Юный музыкант является победителем и лауреатом множества всероссийских и зарубежных музыкальных конкурсов. Выпускник гимназии искусств при главе Коми имени Юрия Спиридонова сейчас учится на отделении «Оркестровые духовые и ударные инструменты» республиканского колледжа искусств. Молодой человек пояснил, что у студентов колледжа есть потребность обучаться игре на литаврах, но в образовательном учреждении региона таких ударных инструментов нет, а вибрафон устарел и не подлежит ремонту.

– Прежде всего хочу поблагодарить за приобретение маримбы. Мы с ребятами очень долго ждали этот музыкальный инструмент, и наконец в июле этого года он поступил. Инструмент хороший, отвечает абсолютно всем требованиям: и условиям обучения, и по техническим характеристикам. Но для нас, ударников, для колледжа и в целом республики остается актуальной проблема, связанная с нехваткой других ударных инструментов. Я говорю о вибрафоне и литаврах. Мы бы очень хотели, чтобы их тоже приобрели, – отметил музыкант.

Сергей Гапликов поддержал инициативу студента и поручил региональному минобрнауки совместно с минкультуры республики проработать данный вопрос. Музыкальные инструменты планируется приобрести в рамках деятельности регионального центра выявления и поддержки одаренных детей, одна из площадок которого находится в Колледже искусств Республики Коми. Средства на эти цели будут выделены в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

На личный прием главы Коми жители обратились также по вопросам улучшения жилищных условий, трудоустройства, качества оказания жилищно-коммунальным услуг.

По итогам приема руководителям органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований республики дан ряд поручений и рекомендаций по решению вопросов, с которыми жители обратились к руководителю республики. Их исполнение держится на контроле администрации главы региона.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru