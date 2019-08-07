Служба скорой помощи обновит автопарк

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в этом году в регион поступит 17 карет скорой медицинской помощи. Об этом первый зампред правительства Республики Коми Михаил Порядин проинформировал полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана на совещании с главами регионов СЗФО, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе совещания высшие должностные лица субъектов страны доложили о ситуации в регионах, в частности о мерах по обновлению автопарка скорой помощи, снижению дефицита медицинских кадров этой службы.

В 2019 году станции скорой помощи в федеральном округе получат 128 новых автомобилей за счет федерального и региональных бюджетов, из них 58 уже поступили.

Привлекаются и внебюджетные средства. В Коми в рамках соглашения о сотрудничестве между региональным правительством и Монди СЛПК, подписанного главой республики Сергеем Гапликовым и генеральным директором компании Клаусом Пеллером, планируется приобрести четыре автомобиля скорой помощи. Еще 13 – за счет республиканского бюджета. Поставки автомобилей ожидаются в октябре 2019 года.

Как уточнили в минздраве Коми, четыре машины скорой помощи класса «А», закупленные в рамках соглашения с Монди СЛПК, будут распределены для нужд Койгородской, Корткеросской, Прилузской и Усть-Куломской центральных районных больниц.

Четыре новых автомобиля класса «В» получит Сыктывкарская станция скорой медицинской помощи, еще две машины класса «А» отправятся в Прилузский и Троицко-Печорский районы.

Семь реанимобилей пополнят парк Территориального центра медицины катастроф.

Кроме того, правительством Коми заключено соглашение о сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Агентство инвестиций в социальную сферу», предусматривающее взаимодействие сторон по привлечению внебюджетных инвестиций в объекты социальной сферы республики, в том числе в реализацию проекта по обновлению автопарка скорой медицинской помощи.

По поручению главы Коми Сергея Гапликова для решения вопроса кадровой обеспеченности проводится работа по контрактной подготовке медицинских работников.

В медицинских вузах по программам специалитета обучаются 20 человек (от Ухтинской и Сыктывкарской станций скорой помощи по 9 и 11 человек соответственно).

Еще два специалиста проходят обучение в ординатуре, будут трудоустроены в 2019 (Воркутинская больница скорой помощи) и 2020 годах (Печорская центральная районная больница).

В Коми молодым специалистам оказывается поддержка. Так, врачи при трудоустройстве на квотированные рабочие места получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

По итогам совещания высшим должностным лицам субъектов России рекомендовано реализовать комплекс дополнительных мер, направленных на повышение доступности скорой медицинской помощи населению Северо-Запада.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru