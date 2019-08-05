В Усинске появился арт-объект в виде названия города

Всего месяц остается до празднования 35-летия присвоения Усинску статуса города. Как сообщает портал «Усинск-новости», одной из юбилейных новинок, которая призвана разнообразить городскую среду, по замыслу городских властей, является установка на площади имени Аллы Босовой объемного арт-объекта.

Арт-объект представляет собой конструкцию в виде слова «Усинск», состоящего из букв разных цветов и шрифтовых гарнитур. На днях были произведены монтаж и установка этой декоративной фигуры из стеклопластика с металлическим каркасом.

По условиям муниципального контракта, в рамках которого закуплен арт-объект, пермский подрядчик также должен еще поставить заказчику сорок светодиодных консолей, предназначение которых очевидно – праздничное декорирование города. Цена контракта с предпринимателем – один миллион 460 тысяч рублей.

В числе первых на фоне нового арт-объекта сфотографировался мэр Усинска Николай Такаев. Снимок опубликован на его странице в сети «ВКонтакте».

Лина ПЕРОВА

Фото usinsk-novosti.ru