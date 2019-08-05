Начата внутренняя отделка школы в Орбите

Строительство школы на 1200 мест в сыктывкарском микрорайоне Орбита находится в завершающей стадии: строители приступили к благоустройству прилегающей территории. Выполняются работы по устройству дренажной системы стадиона, который занимает большую часть пришкольной территории, устанавливаются бордюры и элементы ограждения.

Второго августа стройплощадку посетил с инспекцией первый заместитель председателя правительства Республики Коми Михаил Порядин в сопровождении замминистра строительства и дорожного хозяйства Антона Анисимова, руководителя Службы единого заказчика Андрея Некрасова и директора ООО «Универсалстрой» Игоря Носова.

Напомним, в конце марта был подписан государственный контракт с ООО «Универсалстрой» из Кировской области на завершение строительства школы на сумму 289 миллионов рублей. Сейчас на площадке трудится 95 человек.

– На объекте полностью завершена предчистовая отделка, ведутся отделочные работы во внутренних помещениях здания школы и столовой: покраска, монтаж светильников, укладывается плитка. Ведется прокладка систем водоснабжения и канализации, электромонтажные работы, устройство перегородок в здании учебного корпуса. Идет монтаж подвесных потолков на третьем этаже школы, – рассказал прораб Станислав Буторин.

Завершая осмотр, Михаил Порядин подчеркнул, что правительство Коми держит вопросы строительства школ в республике на особом контроле:

– Все помещения школы на 1200 мест в Сыктывкаре должны быть готовы к середине сентября, чтобы в плановый срок приступить к расстановке мебели и установке оборудования. Затем необходимо провести пусконаладочные работы, чтобы в январе следующего года дети могли пойти в новую школу.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru