Тренажеры для сельчан и горожан

В усинском селе Усть-Лыжа установят комплекс уличных тренажеров. Он появится в селе благодаря народным проектам в сфере физической культуры и спорта, сообщает портал usinsk.online.

В конце прошлой недели, несмотря на плохие погодные условия и отсутствие переправы через понтонный мост, уличные тренажеры с теневым навесом были доставлены в Усть-Лыжу и силами местных жителей выгружены на территории школы. Площадка, где будет установлен комплекс для занятий на свежем воздухе, уже подготовлена. В ближайшие дни рабочие начнут ее обустраивать и примутся за монтаж тренажеров.

Всего в Усинском районе в этом году установят три тренажерных комплекса – второй появится на территории городского стадиона имени Юрия Спиридонова, третий – около ледового дворца «Югдом».

Лина ПЕРОВА

Фото usinsk.online